Speedway: "No me quiero ilusionar, hay muy buenos pilotos"

El bahiense Nicolás Gómez (18 años) es una de las promesas que presenta el Campeonato Internacional de Speedway, cuya 5ª fecha se disputará esta noche, desde las 20, en la pista Héctor E. Plano, de Aldea Romana.

Nico viene de ganar la fecha anterior y se ubica segundo en el campeonato de la categoría 200cc, a solo 4 unidades del líder, Federico Carro, con 54 unidades.

“Ganar en Colonia Barón fue algo muy lindo y también muy motivante, porque te dan ganas de seguir y no bajar los brazos”, declaró al respecto.

“La moto anduvo muy bien y realmente fue algo que esperábamos hace bastante. Por suerte todo se esta dando como queriamos”, agregó.

Gómez debutó a los 12 años en la categoría 50cc. Menores, en el Estival 2012-2013, previo paso al 50cc. Mayores, donde nunca logró subir al primer escalón del podio.

Tras dejar la categoría escuela debido a la edad, en el Internacional 2014/2015 tuvo oportunidad de probarse en la categoría mayor.

“Me prestaron una 500cc. con la que participé en dos fechas, ambas disputadas en Bahía Blanca, y anduve bastante bien teniendo en cuenta que era la primera vez que me subía a una moto grande”, señaló.

Además, considera que fue una gran experiencia y que espera tener revancha.

“Bajarme del 50cc y subirme a un 500cc, fue algo totalmente diferente. No me costó llevarla, pero si me cansaba muy rápido. Ha sido la experiencia mas linda que pude tener hasta ahora. Me gustaría algún día poder subirme otra vez", confesó.

Tras esa experiencia, Nico estuvo tres años sin correr, ya que su familia no podía adquirir otra moto.

Pero todo cambió a principios de 2018, cuando Víctor Carrica lo llamó para que probara su unidad.

“Era una moto de 200cc; di unas vueltas y me gustó. Luego se dio la oportunidad de comprarla y así pude correr el Invernal y, ahora, el Internacional”, sostuvo.

Al respecto, destacó el recibimiento que tuvo por parte de los demás integrantes del parque de la divisional y las bondades de la misma.

“Es una categoría con muy buenos pilotos y de mucho compañerismo. Además es muy competitiva, lo que hace que esté cada vez más buena”, aseguró.

Como ocurrió con tantos pilotos, Gómez considera al 200cc. como una gran escuela para llegar a las motos del medio litro de cilindrada.

“Creo que es muy importante, ya que ayuda a que el paso de los 50cc a los 500cc no sea tan brusco. Facundo Albín, antes de ser el piloto que es, subió de 50cc a 200cc, e hizo una muy buena carrera. Si todo sale bien, espero seguir sus pasos”, aseveró.

Para el bahiense, la victoria lograda en Colonia Barón, además de motivarlo, lo hace mirar el campeonato desde otra perspectiva, incluso soñando con alcanzar el campeonato.

“Ganar nos motiva, ahora veo posible el campeonato. Pero no me quiero ilusionar, ya que hay muchos pilotos buenos y con mucha más experiencia que yo", afirmó.

Sobre su participación de esta noche, el piloto de 18 años se mostró esperanzado.

"Obviamente que siempre están las ganas de ganar, y este domingo (por hoy) vamos a hacer todo lo posible para repetir. Pero ante todo, para mi, lo más importante será disfrutar este deporte”, dijo el representante de nuestra ciudad, quien además de estar próximo a cursar el último año del secundario en la Escuela Media 14°, trabaja en el comercio familiar.

Vuelven a rugir los motores

Si el clima lo permite (el pronóstico no anuncia precipitaciones), esta noche, desde las 20, el Campeonato Internacional de Speedway 2018/19 tendrá continuidad con la disputa de la quinta programación.

La cita, suspendida el pasado domingo, significará el retorno de la actividad a nuestra ciudad, tras el paso por las pistas de Carlos Casares y Colonia Barón.

Vale remarcar que, de acuerdo a lo manifestado por Cristobal Mulet, presidente de la FEBOM, las competencias restantes del certamen tendrán sede en nuestra ciudad.

Cumplidas cuatro fechas, los líderes de los respectivos campeonatos son: Joaquín Félix (50cc Menores), Valentín Champonnois (50cc Mayores), Federico Carro (200cc) y Nicolás Covatti (500cc).

La entrada general tiene un valor de 200$, mientras que los menores que acompañen personas mayores ingresarán gratuitamente.

Campeonatos

**50cc Menores: 1) Joaquín Félix, 79; 2) Agustín Fridel, 60; 3) Ramiro Walter, 35; 4) Thiago Mensi, 33 y 5 ) Agustín Kreder, 33.

**50cc Mayores: 1) Valentín Champonnois, 58; 2) Lucas Torresi, 43; 3) Francisco Urquizu, 41; 4) Tobías Monchavi, 31 y 5) Joaquín Falcón, 15.

**200cc: 1) Federico Carro, 54; 2) Nicolás Gómez, 50; 3) Rodrigo Mensi, 47; 4) Julián Sogorbe, 46 y 5) Alejandro Distéfano, 35.

**500cc: 1) Nicolás Covatti, 74; 2) Facundo Albín, 70; 3) Fernando García, 57; 4) Facundo Cuello, 41 y 5) Cristian Zubillaga, 41.