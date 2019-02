El fútbol regional se roba todas las miradas en la agenda deportiva del domingo

Fútbol

**En el marco de la segunda fecha de la Zona 1 de la Región Pampeana Sur del Torneo Federal Amateur, Huracán visitará a Deportivo Villalonga (a las 17), Bella Vista hará lo propio en Santa Rosa ante All Boys (a las 19) y Liniers será visitante de Racing de Eduardo Castex (a las 19:30).

**En la continuidad de la fecha 17 de la Superliga Argentina, se enfrentan: Boca vs Godoy Cruz (a las 17:10, por Fox Sports Premium), Unión vs Newell's (a las 19:20, por TNT Sports), Racing vs Huracán (a las 19:20, por Fox Sports Premium) y Vélez vs River (a las 21:30, por TNT Sports).

**Por la Premier League inglesa, se miden: Leicester City vs Manchester United (a las 11:05, por ESPN 2) y Manchester City vs Arsenal (a las 13:30, por ESPN).

**A las 14, el Inter de Lautaro Martínez recibe al Bolognia de Rodrigo Palacio, en la continuidad de la Serie A italiana. Televisa ESPN 3. También se miden, desde las 16:30, Roma vs Milan (ESPN).

Básquetbol

**Villa Mitre visita a Cipolletti desde las 21 por la División Patagonia del Torneo Federal.

**Desde las 16, Oklahoma City Thunder se enfrenta ante Boston Celtics, en la continuidad de la temporada regular de la NBA. Televisa ESPN. Previamente, desde las 15, juegan New York Knicks vs Memphis Grizzlies (NBA TV).

Speedway

**Desde las 20, en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, se disputa la quinta fecha del Campeonato Internacional de Speedway 2018/19. A las 22, se pondrán en marcha las series del 500cc.