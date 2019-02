La grieta, puntal del discurso de Macri al Congreso

El presidente Mauricio Macri profundizará este viernes el estado de la grieta entre Cambiemos y el cristinismo puro, a punto tal que las diferencias entre el pasado y el presente, y también a la hora de plantear el futuro, marcarán la línea argumental del mensaje que pronunciará ante la Asamblea Legislativa al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, que será el último de su actual mandato.

Fuentes irreprochables de la Casa Rosada dijeron en las últimas horas que más allá de los temas de la agenda que marcarán la gestión en los próximos meses, y los proyectos con los que el gobierno quiere trascender este período y proyectar claramente la necesidad de conseguir la reelección para completar la transformación iniciada en 2015, la famosa grieta entre Macri y Cristina Fernández será el eje del discurso.

La mención no es casual y responde casi de manera excluyente a los últimos análisis que se realizaron en la mesa chica del poder y en las reuniones con algunos de sus colaboradores cercanos que el presidente mantuvo a su regreso de la gira por la India y Vietnam. Se recuesta de modo especial en lo que en el macrismo llaman el "credo duranbarbista", que en estrecha sociedad entre el consultor ecuatoriano y el jefe de Gabinete, Marco Peña, sostiene que la única vía para conseguir la reelección es "mantener viva" la candidatura de la ex presidente para octubre.

Ocurre que más allá del optimismo que los caracteriza, que no suele ir de la mano con la mirada más conservadora de sus socios radicales y de consultores independientes, en el macrismo puro aseguran que mantener a fuego esa grieta les garantiza la única vía posible para ganar en primera vuelta, si es que la sociedad "se espanta" con una posible victoria de la doctora, o en el peor de los casos doblegarla en el balotaje del 24 de noviembre.

"Es Mauricio contra Cristina, no hay otra", sostienen en despachos políticos del gobierno, luego que sonaran algunas alarmas frente a la posibilidad, mencionada la semana anterior en el seno del peronismo, de que Cristina finalmente decida no competir y en cambio apoye una "gran unidad" de todas las corrientes del PJ detrás de un candidato único. Hoy están anotados en esa carrera Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto, mientras Roberto Lavagna insiste en condicionar su candidatura a que sea por consenso y no sometida a las urnas de la interna.

Mientras tanto, la secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete recibió en las última horas un borrador que no contiene los lineamientos generales del mensaje que pronunciará Macri el viernes al mediodía ante la Asamblea Legislativa, pero si la lista de proyectos de ley con los que el Poder Ejecutivo propondrá encarar el año parlamentario y sentar las bases de la gestión para lo que resta del actual mandato y de un hipotético segundo período al frente de la Casa Rosada.

Es probable que el propio Macri haga mención en su mensaje a algunas de esas iniciativas, mientras que otras serán anunciadas a partir de la semana que viene por los ministros involucrados y profundizadas por los bloques de Cambiemos en el Congreso. En general, y más allá de aquella remarcación sobre la necesidad de comparar el pasado con el presente y no perder la mirada en el futuro, el presidente podría anunciar decisiones que tienen que ver con profundizar los tres ejes sobre los que propondrá avanzar como son leyes para luchar contra la inseguridad, profundizar la obra pública y mejorar la calidad institucional.

No faltará en el mensaje de Macri del viernes un largo capítulo destinado a recordar el aislamiento internacional que profundizó el kirchnerismo durante sus tres mandatos, y la contrapartida de la "reinserción en el mundo" de la Argentina que tuvo su punto más alto durante la cumbre del G20 del año pasado. Es probable que el presidente reitere como lo ha hecho durante su reciente gira, y lo han repetido sus ministros aquí, que un regreso al pasado si se diese un triunfo del populismo cristinista pondría al país en el mismo camino que Venezuela.

Entre los proyectos que se menciona que anunciará Macri figuran la ley para reducir la edad de imputabilidad de los menores, la que combate con mayores penas a los barrabravas, y las modificaciones al Código Penal para mejorar la lucha contra la inseguridad y el combate al narcotráfico. Aún no se definió si el presidente insistirá, pese al revés sufrido la sema a pasada en comisión por la unión de todos los peronismos, con el DNU sobre extinción de dominio e incautación de bienes obtenidos mediante actos de corrupción durante los doce años de gobiernos kirchneristas.