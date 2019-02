A través de un escrito, Cristina denunció causas "armadas" y apuntó contra Stornelli y Bonadio

La expresidenta Cristina Kirchner denunció hoy que "se han armado un montón de causas" en su contra para generar "noticias de un alto impacto mediático" y denunció que el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadio cometieron "verdaderas actividades delictivas para tratar de inventar pruebas" en su contra.

"No obstante todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el fiscal, no consiguieron una sola prueba -porque no existe- que demuestre que recibí coimas por parte de contratistas del Estado o que cometí delitos en el ejercicio de la función pública", enfatizó Cristina a través de un escrito que presentó ante el juez Bonadio.

Para la exmandataria "han quedado en evidencia las gravísimas irregularidades -por no decir verdaderas actividades delictivas- que fueron llevadas a cabo por el juez y por el fiscal" con el objetivo, según dijo, de "tratar de inventar pruebas".

"Tanta ha sido la impudicia de semejante proceder que estos operadores judiciales quedaron atrapados en su propia torpeza. La utilización como elemento de prueba de lo declarado por [Marcelo] D'Alessio es una muestra irrefutable de los niveles de descomposición a los que se ha llegado", señaló.

Esta mañana, previo a ir a declarar, la expresidenta cuestionó a través de una cadena de mensajes por Twitter al juez Bonadio y al fiscal Stornelli y aseguró que las causas por la que es requerida judicialmente están "armadas".

Para la exmandataria, lo declarado por D'Alessio "sólo es la punta del hilo que parece conectar a abogados, espías, periodistas, jueces, fiscales y defensores oficiales, cuya actuación descontrolada pone en serio riesgo no sólo el funcionamiento de la justicia, sino también la vigencia del sistema democrático".

"Finalmente, y a la luz de los hechos que son de público y notorio conocimiento, estaríamos ante verdaderas organizaciones delictivas que utilizan el poder de un sistema judicial con rémoras monárquicas que articulándose con lo mediático han convertido en un verdadero lodazal la actividad judicial. Todo ello, más temprano que tarde, deberá ser seriamente investigado por jueces y fiscales independientes, que cumplan con los deberes que les han sido confiados", señaló. (NA)