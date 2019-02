Vidal: "La gente puede ver que sus impuestos terminan donde deben terminar"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que "la gente puede ver que sus impuestos terminan donde deben terminar", al supervisar junto al presidente Mauricio Macri una serie de obras hidráulicas que se realizan sobre el río Salado, destinadas a reducir el impacto de las inundaciones y mejorar la calidad de vida de casi 1,5 millones de bonaerenses.

"Esta obra es un orgullo, ya no son carteles, ni promesas ni anuncios. Se puede ver, es una realidad. Hay más de 300 obras hidráulicas empezadas y terminadas durante este mandato, y hay otras 150 en ejecución", destacó Vidal.

Agregó que "la gente puede ver que sus impuestos terminan donde deben terminar: en obras como estas que cambian la vida para siempre".

Vidal calificó al emprendimiento como "la obra hidráulica más importante de la provincia de Buenos Aires, porque va a significar un antes y un después para miles de bonaerenses", ya que "va a significar no tener el agua dentro de sus casas inundación tras inundación, como ocurrió en las últimas décadas".

Celebró también que las obras permitirán, además, "recuperar más de un millón de hectáreas productivas".

"Esta no es sólo una herramienta para prevenir inundaciones, sino también para trabajar frente a la sequía, como la del año pasado. Debió haber estado terminada en el 2011, y si hubiera estado terminada, la provincia no habría atravesado tantas inundaciones, no habría perdido todo lo que perdió y habría tenido una herramienta contra la sequía", aseveró.

La iniciativa, impulsada de manera conjunto por el gobierno provincial y la Nación, actualmente atraviesa su cuarta etapa, destinada a adecuar, ensanchar y profundizar el cauce del río Salado para permitir un mejor escurrimiento del agua.

La obra constituye el mayor impulso para la prevención de inundaciones que se está realizando actualmente en todo el país, y se extiende a lo largo de 220 kilómetros, desde el partido de General Belgrano al de Bragado. (Télam y La Nueva.)