Federal Amateur: Huracán y Liniers prometen buen fútbol en cancha de Tiro

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Huracán y Liniers animarán esta tarde uno de los duelos más atractivos que puede ofrecer, al menos en la previa, la agenda futbolística de nuestra ciudad, por presente y potencial.

Se medirán desde las 17, en cancha de Tiro Federal, con arbitraje de Daniel Ramundo, por la quinta fecha de la Zona 1 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

Este augurio de buen fútbol se sustenta en varios puntos, por ejemplo en que el Chivo llega como invicto del grupo con 4 triunfos en fila -sin recibir goles- y desplegando por momento un juego de alto vuelo. O en que el elenco de Ingeniero White intentará seguir de remontada en un escenario en el que nunca perdió por torneos regionales y cuenta con un plantel muy completo y lleno de variantes.

Leonel Navarro (Huracán) y Boris Herrera (Liniers), quienes en diciembre fueron campeones de la Liga del Sur con Rosario, ponen en palabras la previa para La Nueva.

"Llegamos bien, si bien sabemos que estamos en deuda con nosotros y la gente, porque no venimos jugando como queremos, llegamos con confianza y bien laburados", anticipó Navarro.

"Haber vuelto al club que más quiero, el de toda mi vida, me hace muy feliz. Al equipo lo encontré muy fuerte de la cabeza; es un gran grupo", entendió Herrera.

--Leo, ¿es una buena medida para ustedes medirse con el líder del grupo?

--Sí, más que nada porque no podemos tener más traspiés. Tenemos que estar bien enchufados y no dar ventajas en ninguna línea. Al no haber arrancado como queríamos, tenemos que trabajar el doble. Sabemos el equipo que tenemos y que en cualquier momento nos encontraremos y podemos ser muy difícil para los rivales.

Tras este duelo, restarán cinco fechas para el final de la fase de la que avanzarán los tres primeros.

--Boris, ¿cuándo llegás tan bien hace que el juega fluya, que sientas otra confianza o cada partido es especial?

--Un poco y un poco. Estar bien siempre te ayuda de la cabeza, porque sabés que en algún momento vas a quebrar el partido y te vas a poner arriba. Pero son situaciones que hay que saber manejar, porque ahora estamos bien, pero en algún momento puede que eso no suceda. Igual, esto es partido a partido.

--¿Qué partido imaginan?

--LN: Sabemos cómo va a ser el partido, nos conocemos mucho; va a ser muy luchado. Cada uno tendrá su manera de jugar, ellos un poco más tranquilos por estar puntero; nosotros por ahí tenemos más necesidad de ganar.

--BH: Imaginamos que van intentar buscar a sus jugadores rápidos. Nosotros intentaremos eliminar esas armas y explotar el juego nuestro.

La importancia de Brian

Por otra de las que cosas que este enfrentamiento promete es porque Huracán cuenta con el jugador más determinante del fútbol de nuestro medio en los últimos meses: Dan Brian Scalco.

Boris y Leo lo analizaron.

"Sabemos que es un jugador muy determinante, muy rápido. Al que le toque pararlo sabe que no lo puede dejar arrancar, que te puede salir para cualquier lado, que tiene buen remate de afuera; es muy completo. Se le tiene ciertos recaudos en las pelotas largas; él (en Rosario) siempre me decía que se la tire larga, que él la iba a correr. Hay que tenerlo bien cortito, porque donde te saca medio metro de diferencia no lo agarrás más", dijo Boris.

"Sabemos lo que es Brian y también lo saben los rivales. Tenemos que buscar la manera para que él se sienta cómodo y no hacerlo correr para todos lados. Hay que tratar de buscar los espacios para darle la pelota al pie y que pueda buscar el uno contra uno. Eso es lo que estamos buscando: que la pelota salga limpia del mediocampo para no quedar largo y dejar a Brian mano a mano, que ahí es donde saca la diferencia", cerró Leo.

Formaciones

-Huracán: Herrera; Verón o L. García, Antognoli, Orellana, A. Lischeske; Ciarnielo, D. Fernandez, Gonzalía, Navarro; Scalco o Rosas y Trotta. DT: G. Echaniz.

-Liniers: Partal; Herrera, Ballestero, M. Martínez, Perotti; Segovia o Menna, Trídico, T. Pérez, Onorio, J.J. Ramírez; Acosta. DT: W. Carrio.

-Juegan a las 17hs.

-Arbitro. Daniel Ramundo

-Cancha. Tiro Federal.

El resto

Bella Vista se presentarán mañana ante Racing de Eduardo Castex, desde las 17, en La Loma.

El otro encuentro de la fecha lo animarán Deportivo Villalonga y All Boys de Santa Rosa.