La Pampa: Kroneberger negó que su triunfo en las PASO de Cambiemos tuvo apoyo de La Cámpora

El ganador de las PASO de Cambiemos de La Pampa, el radical Daniel Kroneberger, negó hoy que su triunfo del domingo haya tenido el apoyo de la agrupación kirchnerista La Cámpora y calificó de "desafortunada" la acusación en tal sentido de su contrincante del PRO Carlos Mac Allister.

"Éste triunfo fortalece al radicalismo y lo posesiona de manera diferente ante este año electoral", afirmó en declaraciones a Télam el diputado nacional.

Y, agregó: "Destierro totalmente un acuerdo entre el radicalismo y La Cámpora. Sostener esto, es subestimar el electorado pampeano".

El exsecretario de Deportes de Nación denunció hoy a Télam que perdió "ante el peronismo y por el acuerdo entre la UCR y La Cámpora, lo que se comprobó en cada boleta: donde había un voto a Kroneberger y otro al kirchnerista Luciano Di Nápoli", ganador de la interna del PJ, para la candidatura a intendente por Santa Rosa.

"No se puede subestimar al electorado. El radicalismo trabajó fuerte, las encuestas cuando éramos tres los precandidatos en la UCR, me daban que podía sumar un apoyo de peronistas, es decir, que iba a haber peronistas que a mí sí me iban a votar, pero no se pueden realizar esas denuncias porque hubo por ejemplo una mesa que tenía 40 votos para mí y 5 para Di Nápoli", afirmó el diputado nacional Kroneberger.

En este sentido, puntualizó que "hay muchas razones por las cuales el radicalismo ganó: por la fortaleza en la estructura partidaria que tenemos; porque Mac Allister no vive en La Pampa y eso ha tenido una incidencia en el electorado; y además no porque sacamos mucho, ocurre que ellos sacaron poco".

Sobre como sigue la alianza de la UCR con el PRO a partir de esta denuncia, Kroneberger sostuvo que "la expresión de un dirigente no va a condicionar a los afiliados de Cambiemos".

De Mac Allister dijo también que tuvo una actitud "mezquina", porque no fue al acto en el que la UCR celebró el triunfo.

Sobre la reunión que tuvo ayer con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que se analizó el escenario electoral local y que le planteó que la UCR pondrá su acento, en las elecciones a gobernador, en sus proyectos para La Pampa.

Por otra parte, destacó que el triunfo local fortaleció al radicalismo después de haber quedado desdibujada durante varios años.

La UCR, agregó, está en condiciones de "tener una referencia nacional para recuperar la identidad" y señaló que la convención nacional partidaria definirá si se apoyará la reelección del presidente Mauricio Macri.