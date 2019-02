Con días de 30º, más de 20 barrios de Bahía reclaman por la falta de agua

Vecinos de varios barrios de Bahía reclaman a través de las redes sociales por la falta de agua en días donde la temperatura supera los 30 grados.

Palos Verdes y Altos de Bahía son dos de los sectores perjudicados. Según le contó un vecino del sector a La Nueva. están con muy poca presión "desde hace días" y "no alcanza para llenar los tanques ni llevar agua a las plantas altas de la casa".

Según relató, efectuaron el reclamo correspondiente en Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), pero no les dieron una respuesta.



Así sale el agua en los barrios Palos Verdes y Altos de Bahía, según le contó un vecino a La Nueva.

En el caso del barrio Municipal, un usuario contó que "no sale nada de agua" y en Los Chañares la situación es muy particular: de jueves a domingo "no sale nada" y los lunes, martes y miércoles sale , pero muy poco.

Otro de los barrios que sufren la falta de agua son Tierras Argentinas, Universitario, Rucci y Los Álamos, Villa Nocito, Harding Green, Los Horneros, Patagonia, Pacífico, La Falda, Luján, Evita, Vista Alegre y Hospitalito.

Además, aseguran que en Ingeniero White también hay problemas de presión.