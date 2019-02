Fórmula 1: Charles Leclerc, dominador del segundo ensayo de pretemporada

La escudería Ferrari continúa pisando fuerte en los ensayos de pretemporada de Fórmula 1, con disputa en el circuito catalán de Catalunya, Barcelona (España).

Tras romper el hielo ayer con el alemán Sebastian Vettel, los de Maranello volvieron a imponerse en la tabla de tiempos, esta vez con la nueva adquisición: el monegasco Charles Leclerc, dueño del segundo día de acción de entrenamientos.

A bordo de la flamante SF90, el ex piloto de Sauber, sustituto de Kimi Raikkonen en La Rossa, completó 157 vueltas al trazado de Montmeló, cronometrando 1m 18s 247 en su mejor vuelta; 86 milésimas más lento que el registro de su coequiper en la víspera.

2019 starts here for @Charles_Leclerc 👀



And that @ScuderiaFerrari looks like it suits him pretty well 😍#F1 #F1Testing pic.twitter.com/VTTnfLj4Z5