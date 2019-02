LaNuevaEncuesta: que no se respete al peatón, lo que más molesta del tránsito bahiense

Ese porcentaje equivale a 584 votos.

Al 23,2 % le molesta que "usen el celular al conducir/cruzar", al 13,9 % "que no usen las luces correspondientes", al 11,7 % que "estacionen mal", al 11,4 % "el exceso de velocidad", al 5,4 % que "no se respeten los semáforos" y al 3,3 % que "no usen el casco".

Participaron de la encuesta más de 1.800 personas.

