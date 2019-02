Hospital Naval: Apuesta al bienestar de sus afiliados

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

Para el capitán de navío médico Rodolfo Héctor Javier Da Corte resulta todo un desafío tomar el cargo de director del Hospital Naval Puerto Belgrano.

Luego del acto de asunción, tras el traspaso del capitán de navío médico Eduardo Antonio Toscani, el nuevo titular del centro de salud dijo a LaNueva. que "vengo de la zona de Buenos Aires. Conozco este Hospital, pero es un nuevo desafío porque se trata del corazón de la Armada, está en la Base Naval y es un lugar de referencia no sólo para la parte militar sino para toda la comunidad".

"La idea es continuar con las mejoras y requipamiento que estuvo haciendo el doctor Toscani, siempre pensando en las mejoras. Siempre hay cosas para hacer; por lo tanto, vamos a ir por ese camino", agregó.

Sobre una de las falencias registradas en los últimos tiempos, como es la incorporación de personal de Enfermería, el flamante director indicó que "estamos gestionando la apertura para personas con esa especialidad".

"En realidad es un déficit en todo el país porque no en todos lados está muy bien pago. Pero la idea es ir haciendo las incorporaciones necesarias y las gestiones que corresponden".

El doctor Da Corte cumplió recientemente funciones en Capital Federal, en el Hospital Pedro Mallo. En su carrera, cumplió funciones en distintos destino, como Trelew, Punta Indio, Fragata "Libertad", Rompehielos "Irízar", Zárate, en este Hospital Naval y en el viejo Campo Sarmiento que es donde está ahora la Escuela de Suboficiales de la Armada.

"Durante mi gestión continuará trabajando gran parte del equipo ya formado", comentó.

En tanto el doctor Toscani permaneció cuatro años al frente del HNPB.

"Se hicieron muchas cosas. Pero en realidad no alcancé a cumplir con todos los objetivos. En mi mente siempre tuve proyectos nuevos para iniciar. Tal es así que me voy con una obra que no pude finalizar ni tampoco inaugurar, que es la remodelación de la Sala de Ginecología. Esos trabajos están en un 60 por ciento de su desarrollo y espero que me inviten cuando la inauguren", dijo.

De todos modos, destacó que "en el Hospital en estos últimos años se hicieron cosas que no se ven a simple vista, por ejemplos los servicios. Una vez que tuvimos los servicios seguros y los techos reparados, pudimos incorporar mucha tecnología, abrir nuevas prestaciones, en pos de mejorar la calidad de atención al afiliado y evitar, sobre todo, que tenga que trasladarse a otra zona, una de las cosas que me había propuesto en un principio. Sabía que teníamos las posibilidades de dar respuestas en ese sentido".

"En lo personal me voy con la satisfacción del deber cumplido y como siempre quedan proyectos. Algunos quedaron plasmados en papel, espero que los puedan concretar".

"Estuve desde el 'semillero' porque pasé por distintos cargos en este Hospital. Fui jefe de servicio, departamento, subdirector y los cuatro años que me tocó cumplir la función de director".