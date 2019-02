Mauro Richotti, entre el orgullo y el desafío

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

(nota publicada en la edición impresa)

Pese a los buenos resultados, la Asociación Bahiense decidió dar un golpe de timón y, esgrimiendo problemas económicos, reemplazó la conducción técnica de las cuatro selecciones formativas masculinas.

En ese sentido, la exitosa era Mario Errazu (2017-2018) le dio paso a la de Mauro Richotti, quien el pasado jueves comenzó la tarea de entrenador en jefe.

“Estoy contento y entusiasmado, sabiendo que es una responsabilidad grande y que hay que trabajar de acá al primer Provincial tomándolo con la mayor seriedad posible. Hay que trabajar mucho en poco tiempo”, adelantó el también DT del primer equipo de Pacífico.

Richotti trabajará en el campo junto a Juan Cruz Santini, su asistente y entrenador de los mayores en Olimpo.

“Me llamó Guillermo (Barco), me puso al tanto de la situación y me ofreció que esté a cargo de las cuatro categorías. No lo tuve que pensar mucho. Y gracias a la experiencia que tuve con Mario (Errazu), a quien le agradezco que me haya traído hasta acá, tomé esta responsabilidad y lindo desafío”, añadió.

El primer objetivo será el Provincial U17 que, casualmente, se jugará en nuestra ciudad.

“Esto es distinto, porque ahora estoy a cargo del plantel y tengo que llevar al equipo adelante. Pero es un cuerpo técnico muy grande, con el Oso (Santini) tengo mucha confianza y con Lichi (De Tomasi) lo mismo. Eso lo hace todo más llevadero y más fácil”, contó.

Richotti reemplazó a Martín Luis en tres partidos de Segunda, el año pasado. Y está próximo a hacer su debut en la máxima categoría.

“Jugaremos bajo la idea de defender mucho y tratar de correr tomando tiros lo más rápido posible para tener mayor cantidad de tiros. La idea es presionar mucho, todo el campo y jugar con dinámica”, señaló el entrenador, de 35 años.

La tarea ya dio inicio, con los Cadetes.

“Hay variedad entre media cancha y altos y la realidad es que es la primera selección y hay chicos que en las vacaciones crecen o cambian un poco. Por eso estamos abiertos a que los entrenadores de los clubes nos digan si hay algún chico capacitado antes de definir la lista. Sabemos que hay algunos jugadores que van a estar, por cómo juegan y por los minutos que tienen en sus clubes, pero lo demás se completa”, admitió.

La nueva selección saltará a la cancha de local.

“Debutar en casa es lindo. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible con tranquilidad y con paciencia porque esto es básquet y no tenemos que pasar ninguna presión a los chicos de que porque se juega acá tienen que ganar. Trataremos que lo disfruten”, completó.

A trabajar.

Errazu dejó la vara muy alta

Ganador. Con Errazu como DT, Bahía ganó seis de los ocho Provinciales que jugó: U15, U17 y U19 en 2017 (fue 3º en U13); U13, U15 y U17 el año pasado (2º en U19).

En marcha. La preselección de Cadetes ya tuvo su primer entrenamiento, el último jueves. Y volverá a ensayar mañana, desde las 8, en Olimpo. Citados: Forestier, Mambretti, Ott, Cavero (Alem); Emanuel Fernández, Rossi, Furriol, Bassa, Lambertucci (Bahiense); Jano Martínez, Azpilicueta, Bussetti, Slonimsqui, Barthe (Villa Mitre); Tolosa, Alonso (Bahía Basket); Garriz, Luini (Estudiantes); Carrizo, Pedro Santiago (El Nacional); Mariezcurrena (Argentino); Cenzual y Zani (Olimpo).

Personal. Junto a Richotti y Santini trabajarán Ezequiel Micca, Luciano Concetti (ambos preparadores físicos), Marcos Luis, Clemente Anibali (kinesiólogos), Noelia García (nutricionista) y Lisandro de Tomasi (coordinador administrativo).

Se sumó Tres Arroyos y se atrasó el Provincial

La primera reunión del año en la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires terminó de confirmar lo que adelantó La Nueva.: Tres Arroyos pasará a formar parte de la Zona 3.

Es decir, integrará el mismo grupo que Bahía Blanca y Punta Alta, dejando de pertenecer a la Zona 4, que ahora quedó compuesta por Mar del Plata, Olavarría, Necochea y Tandil.

¿Qué implica dicho cambio? En principio, Tres Arroyos y Punta Alta deberán enfrentarse en el Zonal para clasificar al Provincial U17 que se jugará en nuestra ciudad -finalmente- del 4 al 7 de abril.

Luego, para el resto de las categorías, el Zonal deberá resolverse a través de un triangular.

1 > Zárate-Campana, San Nicolás y Pergamino.

2 > Junín, Chivilcoy, Del Centro y Trenque Lauquen.

3 > Bahía Blanca, Punta Alta y Tres Arroyos.

4 > Mar del Plata, Necochea, Tandil y Olavarría.

5 > Avellaneda, Esteban Echeverría y La Plata.

En lo sucesivo se jugarán los de U15 (25 al 28 de abril en La Plata), U19 (23 al 26 de mayo), Mayores (20 al 23 de junio) y U13 (5 al 8 de setiembre).