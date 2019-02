Martina Mitek García, una española con el corazón en Argentina

Martina Mitek García es española, de Alagón, un pueblito ubicado a unos 20 minutos de Zaragoza. Nació en Valencia pero, eso sí, las raíces son bien argentas.

Por ello, junto a su familia viene entre una y dos veces al año al país, con dos ideas fijas: descansar y disfrutar. La Comarca Serrana en general, Villa Ventana en particular y las playas de Pehuen Co, son los sitios elegidos para hacerlo.

“En Argentina la paso muy bien y lo que más me gusta es la gente. Desde pequeña sé cómo es todo por allá y todo lo que conlleva. El último viaje que hicimos lo hice con mi mejor amiga, Marta, a quien de pequeña le hemos contado como es el país, y se ha quedado asombrada de lo diferente que es”, cuenta.

Para Martina, una de las grandes diferencias es el trato, las costumbres familiares y el hecho de reunirse, algo que en España no se da en forma tan común.

“También la fiesta –las salidas de noche-: este ha sido el primero año que he salido de fiesta en Argentina y no tiene nada que ver con España. La cumbia es lo mejor”, dice.

¿Y el asado? Según cuenta, también tiene su gracia, pero “cada vez que vamos por allá, nos termina saliendo asado hasta por las orejas”.

“Hablar de Argentina es hablar de la comida. Y los tererés… Dios en sí mismo ha creado los tererés, porque no hay nada más bueno que haya probado en este viaje”, asegura.

Pensando a futuro, todavía no tiene muy en claro qué piensa hacer: le gustan el marketing, el arte y hasta el periodismo. Mientras tanto, aprovecha para hacer teatro musical en una organización denominada Jazz for Kids, en Alagón.

“Aparte de eso, no tengo muchos más hobbies. Me gusta mucho salir con mis amigos y sacarme fotos; desde siempre he estado con una cámara adelante”, dice.

Lo mismo le ocurre si tuviera que decidirse por un lugar

“Cada vez que voy por allí, la paso muy bien, sobre todo por mis primos. Si tuviera que decidir entre quedarme en un lado u otro, sería muy difícil: la vida en España es muy cómoda, pero la forma en que la vives en Argentina es mucho mejor; la gente es tan diferente y te deja mucho mejor sabor. Es muy difícil de elegir”, finaliza.