Drama en el mar: salvó a su hijo de ahogarse y desapareció

La localidad balnearia de Monte Hermoso permanece triste y conmovida. Hasta anoche no se habían producido novedades en la búsqueda del pescador Marcelo Días, quien desapareció luego que se hundiera la lancha en la que navegaba junto a su hijo de 11 años, a quien logró poner a salvo cuando se produjo el dramático episodio.

Prefectura Naval, colegas del hombre y hasta guardavidas realizaron en la víspera intensos rastrillajes, aunque no arrojaron resultados positivos.

Padre e hijo habían ingresado al mar ayer a la mañana para comenzar la jornada de pesca, aunque poco después la embarcación comenzó a hacer agua y se hundió.

Días logró que el pequeño se aferrara a una tabla para que se mantuviera a flote, aunque notó que elemento no soportaría a ambos, por lo que decidió soltarse.

Los tripulantes de otra embarcación advirtieron la presencia del chico a la deriva y lo rescataron, pero no pudieron localizar a su progenitor.

Eduardo Flores, presidente de la Cámara de Pescadores Artesanales de Monte Hermoso y Pehuen Co, destacó que Días y su hijo eran inseparables.

“Marcelo es nativo de Monte Hermoso y hace muchos años que pesca. Él sale siempre con su hijo. Me enteré de lo que había pasado por mi señora cuando también estaba en el agua”, comentó a La Nueva.

Destacó que “es un compañero con buena onda y crío a su hijo. Incluso, 'Nacho', como le decimos al nene, se iba al agua con él, porque estaban siempre juntos”.

También recordó que en la sede de la institución hay una foto del “día que nos dieron el comodato de la terminal pesquera, de una reunión con el por entonces vicegobernador bonaerense, y en la imagen están Marcelo y su hijo”.

“El chico es muy despierto, a tal punto de lo que hizo para salvarse. Se crío en el agua junto a su padre y se maneja como una persona grande. Me duele en el corazón lo que está sucediendo porque para él, su papá es todo”, sostuvo.

A su vez, relató que anteayer había visto a ambos.

“Estaban subiendo la lancha e incluso vi que el trailer estaba algo roto. No estoy seguro, pero puede que esto la haya dañado”, expresó.

Detalles

Por su parte, Enrique Garalleta, otro pescador artesanal de Monte Hermoso, brindó precisiones de lo ocurrido.

“Es pescador artesanal de Monte Hermoso y había entrado hoy a la mañana (por la víspera) para hacer la jornada de pesca y vender en la playa. Aparentemente, según cuenta el nene, se acostaron a dormir y cuando despertaron tenían mucha agua en la lancha, y tomaron la mala decisión de cortar el cabo del ancla y poner en marcha los motores y dar hacia adelante. Eso hizo que el agua se fuera toda junta hacia atrás y se hundiera de popa, cayendo al agua”, narró.

El hombre sostuvo que la tabla a la que se aferró el niño “era la que usaban para cortar el pescado, el tema era que no lo soportaba a los dos, por eso es que el padre aparentemente habría tomado la decisión de dejársela a su hijo. El chico dijo que cuando se dio vuelta vio cómo se hundía el padre. Se fue a pique porque lamentablemente no sabía nadar”.

Según Garalleta, “la lancha tenía desde hace un par de días algún inconveniente, de hecho, les había llamado la atención que estaba roto el casco abajo. Todos hemos tomado alguna mala decisión en algún momento y esto le pasó a él. El casco estaba roto porque de haber estado sano hubiese estado arriba y no se iba a pique”.

“Todos los pescadores que teníamos las embarcaciones cerca nos metimos, rastrillamos el lugar, y solo encontramos ropa, un tanque de combustible, cajones de pescados y sogas que pertenecían a la lancha”, finalizó.

Asistencia

El pequeño se encuentra fuera de peligro

**Fuentes médicas informaron en la víspera que el menor de edad fue trasladado al hospital montehermoseño luego de ser rescatado por los pescadores. Los voceros indicaron que se encuentra fuera de peligro, aunque contenido por profesionales del centro asistencial, ya que está shockeado por lo ocurrido.

**El pescador Enrique Garalleta destacó la valentía del pequeño. Contó que “el chiquito tenía una lancha cerca y empezó a nadar hasta ella. Como la marea estaba en contra, el nene tomó la decisión de nadar correntada a favor y divisó una lancha blanca llamada 'Uma'. Comenzó a gritar y los muchachos lo reconocieron. De inmediato levantaron el ancla, lo fueron a buscar y lo subieron. La gente de la lancha lo acercó a la costa y luego fue trasladado al hospital”.