“Todos saben lo mucho que quiero a Bahía”, dijo Anthony Johnson

De un lado y de otro, la chance de reencuentro se mantuvo intacta. “Bahía siempre será mi segunda casa. Llegado el momento, será una posibilidad”, le comentó Anthony Johnson a “La Nueva.” en noviembre pasado, cuando participaba con suceso en la liga uruguaya en Defensor Sporting.

“Sería genial, no lo demos por descontado”, se ilusionó Pepe Sánchez en ese momento, cuando le preguntamos por un eventual regreso del centro.

Se respetaron los tiempos y volvieron a cruzar caminos. Y Johnson (30 años, 2m03) concretará su cuarto ciclo en Bahía Basket: 2015-16 (48pj., 15,7 pts. y 8,8 rebs.), 2016-17 (58 pj., 15,6 pts. y 9,3 rebs.) y 2017-18 (Súper 20 y 5pj. en la LNB).

Llegó en un momento importante de la temporada. Pasaron 16 juegos de Liga Nacional y el equipo busca dar un salto de calidad tras una campaña de 4 ganados y 12 derrotas (sin triunfos fuera de casa en 8 juegos). Quedan 22 partidos. Se puede torcer el rumbo.

-¿Por qué decidiste venir en el peor momento deportivo?

-No diría que es el peor momento del equipo... Me gustaría creer que el de ahora es el mejor. El de ahora es un plantel diferente. Es un buen equipo, lo ví contra Olímpico. Hay un tirador de tres puntos como Tincho (Martín Fernández) y un técnico como Sepo (Ginóbili), con quien siempre habrá una chance de ganar.

-En la liga uruguaya se produjeron varios cortes de extranjeros, algunos de renombre en nuestra Liga Nacional. ¿Qué pasó con Anthony Johnson?

-En mi caso tenía una opción para irme ahora. Era el momento. Además en las semanas previas se venía comentando que me iba de Defensor, que volvería a Bahía... No había vuelta atrás. Todos saben lo mucho que quiero a Bahía. Es imposible que alguien que viene a jugar a esta ciudad, no sienta esa conexión con el básquet.

-¿Con Facundo Corvalán y Jamaal Levy, jugadores que ya conocés, se facilita tu inserción en el plantel?

-Puedo adaptarme a jugar en equipos donde no conozca a los compañeros. Por supuesto que todo es más llevadero estando Jimmy y Facu... Lo hacen todo más fácil. También un jugador como Tincho, a quien tuve de compañero en mi primera temporada, un gran tirador. La verdad es que no había manera de que no viniera. Pero para ser honestos, para mí fue clave conocer al entrenador. Uno ya conoce su filosofía y él también lo conoce a uno. Agradezco a la franquicia porque hicieron todo lo posible para que pudiera venir.

-Habrás notado la repercusión de tu regreso en las redes sociales. El simpatizante de Bahía Basket está muy entusiasmado.

-Fue algo muy lindo. Respondí las primeras menciones y mensajes, pero después me fue imposible responder a cada uno, porque fueron muchísimos en todas las redes sociales. Les agradezco de corazón por el aprecio y las ganas de verme otra vez en cancha.

-¿Nivel de motivación?

-Tendremos dos semanas para prepararnos de buena manera y llegar listos al próximo partido. Para mí es como si empezara una nueva temporada. El equipo concretó una gran victoria ante el puntero San Lorenzo. También los últimos dos partidos fueron buenos (Quimsa y Olímpico). Se le escaparon los triunfos, pero el equipo jugó bien.

-¿Llegaste en busca de revancha por la lesión de la temporada pasada (NdR: por rotura de tendón de Aquiles derecho, jugó 5 de los 41 partidos de la Liga Nacional 2017-18)?

-Quizá, un poco de revancha por la lesión. Por supuesto, llegué la temporada pasada para dar lo mejor para un gran equipo y gran franquicia. Ahora quiero darle al equipo las cosas que no pude hacer la temporada pasada. Y también darle la chance a los fans de que me puedan volver a ver en acción.

"Descanso" en el trabajo

Por los partidos de la selección argentina en la última ventana FIBa, la Liga Nacional sufrirá un receso desde el lunes 18 hasta el jueves 28 del corriente.

Bahía Basket volverá a competir el próximo viernes 1 de marzo, cuando visite a Instituto de Córdoba (al día siguiente jugará con Atenas).

Por ello Anthony Johnson tendrá su primer partido como local contra Ferro, el miércoles 6 de marzo.

