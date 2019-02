Boleto estudiantil y atención para las víctimas de violencia de género

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

La Secretaría de Desarrollo Social continuará en este 2019 con los programas vigentes, a los cuales se sumará la entrega del boleto estudiantil gratuito y la creación de un área de Atención para Víctimas de Violencia de Género.

Por caso, regirá el Plan Alimentario Municipal, con la entrega de víveres en forma mensual. De la misma manera la garrafa social en todos los puntos del distrito rosaleño.

A ello se agregará la prestación brindada desde las áreas de Adicciones, de la Tercera Edad y los nuevos programas y proyectos que se pondrán en marcha a lo largo del año.

En el caso del boleto estudiantil gratuito, comenzará a partir de marzo.

En este sentido, el titular de la Secretaría, Mariano Ojeda, dijo que "la polémica surgió por la línea 319, donde todavía no está implementado el boleto estudiantil y gratuito. El jefe comunal está haciendo gestiones en comunicación directa con la Provincia. Se hicieron las presentaciones necesarias para destrabar este tema e implementar este tipo de boleto en la línea interurbana. Esto es algo progresivo y se realiza en toda la Provincia".

"No todos los distritos cuentan con boleto gratuito para los estudiantes en las líneas interurbanas. No obstante, sabemos que en algún momento la empresa prestataria podrá contar con ese beneficio para los alumnos".

"Lo que sí tenemos desde el inicio de la gestión es justamente el boleto estudiantil y gratuito, para todos los niveles educativos, y de todas las líneas que funciona en el distrito. Esto comenzó en 2016 a partir de una decisión del intendente Mariano Uset para generar las condiciones que permitan que todos los alumnos accedan a la movilidad para ir a los establecimientos educativos".

"Así se entregan, cada ciclo lectivo, los boletos a más de 3.700 alumnos, desde el nivel Inicial hasta el Universitario. El próximo 6 de marzo comenzaremos con la entrega en la sede de Desarrollo Social (ubicada en Avellaneda y Luiggi)".

En cuanto al área de Violencia de Género, el funcionario estimó que se iniciará en un mes y medio más.

"Se trata de una deuda pendiente que tenemos en Coronel Rosales. Vamos a proponer una atención particular de cada uno de los casos. Se tendrán en cuenta las denuncias que se realicen en la Comisaría de la Mujer, que luego serán tratadas por un equipo de tres profesionales", dijo.

Armando equipo. Detalles sobre la nueva propuesta

Cómo se trabajará. Ojeda remarcó que si es necesario se harán derivaciones. "El área de Violencia de Género será de atención. Nosotros trabajamos en conjunto con todas las instituciones del distrito. Tenemos implementada la Mesa Local Intersectorial de Violencia de Género desde 2016".

Tarea articulada. "Nuestra actividad es en red, con un abordaje integral, con todas las instituciones. En este caso, también vamos a trabajar con la Comisaría de la Mujer, el Juzgado de Paz y todas las entidades que estén involucradas en la problemática".

Cómo surgió. "En realidad es una política del intendente Uset y una deuda histórica del distrito para las víctimas de violencia. Por falta de presupuesto no se pudo concretar antes. Es real que también tenemos altas estadísticas sobre estos casos e implica la necesidad de un equipo profesional desde el Estado. Funcionará en la sede de Avellaneda y Luiggi. Ya tenemos la oficina con el mobiliario, en las renovadas dependencias. Por el momento estamos recepcionando los currículum de los psicólogos".