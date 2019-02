Escuela de Midget: Ivano Bozetti está en su mejor año

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

Ivano Jair Bozetti (12 años) creció en el ambiente tuerca de su abuelo, Alfredo Bozetti (ex piloto de midget), por lo que seguir sus pasos en el micromidget resultó una secuencia lógica.

La imagen del abuelo empujando a pista el autito tripulado por su nieto ya es una constante más del paisaje del sector de boxes, en el Héctor Evaristo Plano.

“Comencé a los 8 años. Al principio la idea era venir a disfrutar, ya que no tenía mucha experiencia. El año pasado comenzaron a aparecer los resultados, gané una fecha e hice 4 podios. Eso me motivó para pensar en ir por el título esta temporada”, contó Ivano.

“Pero tuvimos algunas malas fechas y se complicó. Ahora estamos 7° y ahora apuntamos a bajar el número, por lo menos”, añadió.

“De todos modos, esta es mi mejor temporada. He conseguido 3 podios, con 2 primeros puestos. Una carrera la gané sin problemas, pero en la otra me excluyeron en la revisión técnica, porque el chasis no daba la altura (mínima al piso)”, repasó.

Bozetti destaca que la fecha 12 tuvo aspectos dispares, porque se dieron su peor y su mejor carrera.

“No sé si fue la peor, pero sí de muy mala suerte. Venía ganando la serie y en la última curva se salió una rueda de atrás, por lo que no pude terminar”, mencionó.

“Debido a esto, me tocó largar la prefinal desde el último cajón de la última fila. Ni bien se largó, comencé a pasar y pasar autos, hasta alcanzar al de adelante; y como a éste se le salió una rueda delantera antes de llegar, quedé primero”.

“Esa ha sido mi mejor carrera. Comenzar a pasar muchos autos fue lo más lindo, nunca había tenido esa sensación. Creo que eso es lo mejor que tiene el micromidget, y también disfrutar con mis amigos, acá (en boxes) antes de salir a pista a correr”, indicó el piloto del auto Nº 7.

Ivano señala que el chasis es el mismo de siempre, incluso mantiene el color naranja del principio.

“Solo ha variado el ploteo, que lo eligió mamá (Nadia) y mi tío Héctor Villablanca. Del resto del auto siempre se encargó mi abuelo”, sostuvo.

El tiempo libre lo pasa entre el celu y sus amigos del barrio. “A veces jugamos al fútbol, al truco y todo eso; otras andamos en bici o hacemos carreras en bici, o bien solo nos sentamos a charlar”, afirmó.

La ficha de Ivano

-Nombre: Ivano Jair Bozetti.

-Edad: 12 años (nació el 27 de abril del 2006).

-Lugar de nacimiento: Bahía Blanca.

-Estudio: 2º año en Escuela Nuestra Sra. De Pompeya.

-Debut: Invernal 2015.