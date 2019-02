Fórmula 1: Alfa Romeo celebró San Valentín con un particular diseño

McLaren realizó esta mañana, la penúltima de las presentaciones de los monopostos que llevan a cabo los equipos de Fórmula 1, con vista a la próxima temporada a iniciarse el 17 de marzo, en Australia.

En el McLaren Thought Leadership Centre, un auditorio subterráneo construido junto a la fábrica de la escudería Woking, el equipo británico presentó en sociedad su MCL34, y a su nueva alineación de pilotos, con la incorporación de Carlos Sainz y el debutante Lando Norris.

También hoy Alfa Romeo-Sauber, que hará su presentación oficial el próximo lunes, salió a la pista con su auto 2019, y lo hicieron con estilo: rindiendo homenaje a la fecha de su carrera con una libre especial inspirada en el Día de San Valentín.

Kimi Raikkonen estuvo al volante del coche con motor Ferrari con el cual al equipo suizo completó un día de filmación en Fiorano, Italia.

Por otra parte, ayer hubo otras 3 presentaciones, que comenzó con el team Red Bull, que puso en escena a su nuevo RB15, con motor Honda, que tendrá como conductores a Max Verstappen y Pierre Gasly.

Al igual que el año pasado, fue con un pintado de pretemporada, con el rojo predominantemente y azul en algunas partes; pero volverá a sus colores habituales para el inicio el campeonato, en Australia.

Por otra parte, en Canadá, el SportPesa Racing Point F1 Team –ex Force India- exhibió en el Canadian International Autoshow, de Toronto el diseño del coche que pilotarán Sergio Pérez y Lance Stroll el campeonato 2019. El monoposto conserva la gama de colores que inició el Sahara Force India en 2017.

Por último, Mercedes Benz, en la pista de Silverstone, con sus pilotos Lewis Hamilton y Valtteri Bottas girando algunas vueltas en el prototipo W10, el auto que se enfrentarán a los demás equipos durante las pruebas de invierno de 2019.

Las Flechas Plateadas presentan reformas en el chasis y un nuevo motor, además de mejoras en la aerodinamia, entre otras cosas.

What a day 👊🏾 This was my first ever lap in the #W10. Bring on the season ahead... 🏁🔥 #WelcomeW10 #TeamLH @mercedesamgf1 pic.twitter.com/9Ocb7cHI0w