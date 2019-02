Ariana Grande ganó el primer Grammy de su carrera y no estuvo para recibirlo

La princesa del pop Ariana Grande se llevó este domingo el primer Grammy de su carrera y no estuvo para recibirlo, tras diferencias con la producción de la ceremonia que la llevaron a decidir no asistir.

Grande se llevó el premio a mejor álbum vocal pop por su cuarto álbum de estudio "Sweetener", en una difícil categoría en la que competía la perenne favorita, Taylor Swift. El Grammy viene después de 6 nominaciones en su carrera.

Días antes del evento, criticó al productor de la ceremonia Ken Ehrlich por "mentir" sobre su decisión de no presentarse en la noche más importante de la música. Ehrlich dijo que la artista le respondió que "sentía que era muy tarde para preparar algo" para el show, lo que desmintió Grande, asegurando que se sintió "sofocada" por el productor.

"Sé que no estoy ahí esta noche (créanme, lo intenté y aún así desearía que hubiera funcionado)", escribió con referencia a sus diferencias con Ehrlich.

"Trato de no poner demasiado peso a estas cosas... pero joder... esto es salvaje y hermoso. Muchas gracias".

i know i’m not there tonight (trust, i tried and still truly wished it had worked out tbh) and i know i said i try not to put too much weight into these things .... but fuck ....... 🥺 this is wild and beautiful. thank you so much.