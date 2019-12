Bahía Blanca y la región, en la portada de fin de año del Turismo Nacional

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

¿Quedan dudas del lugar que ocupa nuestra región en el Turismo Nacional? Por si acaso, a continuación compartimos un par de datos estadísticos que arrojó el campeonato 2019, concluido hoy en el circuito de San Nicolás.

En primer lugar, subrayar que la consagración del rionegrino José Manuel Urcera (All New Civic) como nuevo monarca de la Clase 3, significó el segundo título consecutivo como motorista para el equipo del tornquistense Sergio Torres.

A eso, sumarle que el vencedor de la duodécima y última final de la temporada (de electrizante desenlace), fue el pergaminense Alfonso Domenech (Corolla), con un vehículo construido y preparado en nuestra ciudad, a cargo de Pablo Arana.

Además, decir que, a pesar de ceder terreno en la serie (largaba 2° y arribó 7°) y quedar relegado en el clasificador de la final (culminó 14°), el local Juan Pipkin (Cruze) pintará el "5" en la próxima temporada de la divisional mayor.

Aunque, casi con seguridad, trazando la comparativa con las poderosas estructuras que enfrenta, lo más elogiable recae en lo realizado por el crédito local Sebastián Pérez (Onix) en la Clase 2.

Con el equipo familiar a cuestas, y medios económicos y mecánicos inferiores, Seba batalló a capa y espada con los máximos exponentes de la divisional, logrando colocar a su potente Chevrolet Onix frecuentemente entre los mejores 10.

Como premio a la notable entrega durante las 12 programaciones, el menor de los hermanos, cuarto en la última prueba del año, lucirá el N°4 en la próxima temporada.

Un escalón por debajo, aunque no por ello poco meritorio, las actuaciones del pigüense Fernando Gómez Fredes (terminó 19° en el campeonato de la Clase 2) y el villalonguense Adrián Percaz (ausente en la coronación), este último asegurando mantener el "22" en la Clase 3.

Las definiciones

En la divisional menor, el santafesino Ever Franetovich (Palio) sostuvo siempre a raya las aspiraciones del olavarriense Agustín Herrera (Clio) durante las 18 vueltas. Y si bien este último se coló a sus escapes sobre el final, el 5° puesto fue más que suficiente para asegurar el cetro.

La victoria en la última del año fue para el campeón saliente, Nicolás Posco (Kinetic), quien así le arrebató el "3" al bahiense Pérez. El podio lo completaron Marcos Fernández (March) y Gastón Iansa (Kinetic).

En la Clase 3, en tanto, y en situación parecida a lo ocurrido previamente, el rionegrino José Manuel Urcera (All New Civic) no pasó sobresaltos para firmar su primera corona nacional, arribando 6° en la competencia central; justo por delante de su rival por el título, Emanuel Moriatis (Focus).

El éxito allí, en un electrizante final, quedó en poder de Alfonso Domenech (Corolla), quien chapeó y dejó atrás al cordobés Facundo Chapur (Focus) y al mendocino Julián Santero (Focus).