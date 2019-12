Hockey: "Fue todo una locura", contó Dottori, tras ascender con San Lorenzo y festejar en el Gasómetro

"¿Dotto, qué es de tu vida?

Un mensaje a su celular en plena cursada y la decisión de animarse a vivir lo desconocido. Así comenzó la unión entre la bahiense Agostina Dottori y el hockey de San Lorenzo.

¿Cómo siguió? Con un gol suyo que le dio al Ciclón el triunfo necesario para conseguir el histórico ascenso al Metropolitano "A" y festejos en el Nuevo Gasómetro en el entretiempo del clásico ante Boca por la Superliga de fútbol. ¿Nada mal, no...?

“Fue como que, sin querer, me fui metiendo en el equipo, pero tampoco hice tanto para lograrlo. Me dieron todo y lo supe aprovechar", contó Agostina.

"No venía metiendo ningún gol y justo lo metí ese día -agregó-. Después me cruzaban y me decían 'eh, la goleadora'. Y yo pensaba: ¿La goleadora? Dos goles tengo (risas). El intendente del club me reconocía como la goleadora, habían pasado como tres fechas y yo ya ni iba a los cortos. Pero bueno, por suerte entró ese y quedé ahí... Es más, en el festejo los padres y las madres venían y me decían 'gracias por meter el gol' y yo les respondía: 'No, gracias a ustedes por todo'. Fue muy loco, estoy muy contenta”, señaló Dotto.

El mensaje recibido por Agostina fue enviado por la neuquina Eugenia Nimo (ex Atlético Monte Hermoso), quien junto con la montehermoseña María José Macalú fueron las primeras anfitrionas de Dotto en Boedo y también puntales del ascenso.

La ex Universitario marcó el gol de la victoria ante Mitre (1-0) que le permitió a su equipo celebrar el ascenso a falta de cuatro fechas para el final. Y conseguir así el objetivo principal que, si bien no pudo coronarse con el título, sirvió para redondear una campaña de números asombrosos (18 PG; 6 PE y 2 PP) y ganando todos los juegos como local.

“Fue todo una locura. ¡Eso de la cancha también! Encima que habíamos ascendido, había metido el gol, el intendente que organizó todo para que pudieramos ir al estadio... le salió espectacular. Fue una locura, entrar a la cancha que estaba llenísima... increíble. Cantábamos y la gente cantaba con nosotras. Fue hermoso", recordó.

Recomendada por Euge Nimo, la jugadora formada en Uni (22 años) llegó a San Lorenzo en marzo y sin poder realizar la pretemporada a la par del grupo, sumó algunos partidos en Intermedia y luego se asentó en Primera.

“Yo, en realidad fui porque veía dos caras conocidas (Euge y Majo, quienes ya estaban en San Lorenzo), de lo contrario no sé si me animaba. Al principio me aferré a ellas, pero después me fui llevando re bien con las chicas, se fue dando todo", admitió la defensora.

"La adaptación -agregó- fue rápida; las chicas estaban re bien predispuestas. Los entrenadores también. Fue progresivo y muy rápido".

Eso de adaptarse, Dotto también tuvo que lograrlo en la vida cotidiana y para empezar a familiarizarse con el "Mundo San Lorenzo", uno de los clubes más populares del país.

“Me llamó la atención la cantidad de gente que maneja. Yo estaba acostumbrada acá en Uni, que no digo que no había nadie, pero eran siempre los mismos. Llegaba y sabía que estaban entrenando las nenas de hockey, los de rugby... Pero allá están todos con la camiseta, un montón de disciplinas... Eso fue lo que más me impactó”, reconoció.

En ese mundo azulgrana, Agostina se ganó su lugarcito en la historia gracias a su hockey y a un gol que será muy recordado por todos los cuervos que lucharon para que esta disciplina llegue al torneo de clubes más importante de Argentina.

“Este año superó las expectativas ampliamente. Fui con la idea de probar y si no se daba, me volvía. Lo disfruté desde el primer minuto y superó ampliamente todo. No iba pensando nada y fue todo a la vez. Salió todo impecable”, cerró Dotto.

Su futuro

Mientras disfruta de sus vacaciones en nuestra ciudad y entrena con Univeristario, Agostina espera para definir su futuro.

“Hay una realidad. El 14 son las elecciones en San Lorenzo y eso trabó un poco todo. No me confirmaron nada pero ellos quieren que siga y yo quiero seguir. Dicen que están muy contentas con nosotras y van a hacer los posible para que sigamos”, contó la bahiense.

“Ojalá se pueda dar. Disfrutar del Metro A sería hermoso. No lo tengo decidido ir a otro lado sino se da esto y tampoco quisiera, estoy muy cómoda y me salió todo bien. Creo que no espesaría todo de nuevo”, contó Agos.

La final, de afuera

Desde los 5 años y hasta hace apenas unos meses, Agostina defendió los colores de Universitario, que hoy se encuentra disputando la final de la Copa de Oro del Torneo Anual de Primera División.

La final de los playoffs, que el albirrojo cayó ante Sportiva y definirán el campeón en una final extra (el próximo sábado 14), Agostina la vivió -y sufrió- de afuera.

“Les hablé a las chicas antes de entrar y les decía que no me reconocía. Era la primera vez que estaba nerviosa y ni si quiera estaba jugando. Tenía unas ganas de entrar increíble. No me puedo ir del club, estoy yendo a entrenar y trato de ayudar en todo. No me puedo alejar del club, trato de aprovecharlo al máximo”, admitió Dotto.

“Al equipo lo vi bien, creo que tiene muchísimo más para dar. Quizás entraron un poco relajadas, pero hubieron cosas buenas y otras para corregir. Pero hay una final más y esperemos que ahí ganemos”, se ilusionó.

Su historia con la naranja

Dottori también participó en todos los seleccionados de la Asociación Bahiense de Hockey, en todas sus categorías.

En ese sentido, Agostina formó parte del plantel de Bahía que consiguió el histórico tercer puesto en el Campeonato Argentino de Mayores, el año pasado en Buenos Aires.

Además, también estuvo en el equipo del combinado Sub 21 que fue bronce en 2016.