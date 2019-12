Peter Handke: "Me gusta la literatura, no las opiniones"

El nobel de Literatura Peter Handke aseguró hoy que le gusta "la literatura, no las opiniones" y que prefiere "el papel higiénico, cartas anónimas acompañadas de papel higiénico a sus preguntas vacías", ante un grupo de periodistas que le preguntaron por la matanza de Srebrenica (1995), a días de la entrega del galardón que recibirá el martes en la Sala de Conciertos de Estocolmo.

"Prefiero el papel higiénico, cartas anónimas acompañadas de papel higiénico a sus preguntas vacías", le dijo Handke a un grupo de periodistas sobre su posición durante la guerra de Yugoslavia.

Según consignó la agencia de noticias Efe, ante la pregunta, Handke sacó una carta, escrita en inglés y acompañada de papel higiénico, en la que se le acusaba de ignorar los hechos y se le comparaba con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La entrega de los Premios Nobel de Literatura 2018 y 2019, que será el martes próximo en Estocolmo, a la polaca Olga Tokarczuk y a Handke respectivamente, tendrá como marco una protesta contra este último, promovida por madres de las víctimas del genocidio Srebrenica, ocurrido en 1995, cuando fuerzas serbobosnias asesinaron a unos 8.000 varones musulmanes.

Los cuestionamientos a Handke surgieron en 1996, a partir de la publicación del libro Un viaje de invierno a los ríos Danubio, Sava, Morava y Drina, o justicia para Serbia (1996), denunciado de panfletario y de desconocer la matanza ordenada durante el gobierno del presidente serbio Slodovan Milosevic (1941-2006), condenado en La Haya por crímenes de lesa humanidad.

Hoy el escritor austríaco agregó que, además de esa carta, había recibido otras muy cálidas de lectores y que la que había leído era la única que se refería al tema que más parece interesar a los medios de comunicación y también se negó en otro momento de la conferencia de prensa a presentar su versión sobre lo ocurrido en Yugoslavia.

"Es una larga historia y creo que este no es el momento de volver a contarla", aseguró y además, consultado acerca de si había cambiado su opinión sobre el conflicto de los Balcanes, dijo: "Me gusta la literatura, no las opiniones".

Interrogado acerca de una posible reconciliación en Bosnia, Handke dijo que a veces soñaba con encontrar una madre que hubiera perdido dos hijos en la guerra, uno del lado musulmán y otro del lado serbio, pero que un amigo de la región le había advertido de que "de momento no era conveniente realizar esa idea".

Sobre las manifestaciones en su contra que se esperan el martes próximo, Handke dijo que en el pasado había intentado hablar con personas que protestaban en su contra pero que tuvo que aceptar que el diálogo no era posible.

A su vez, hoy, el exsecretario permanente de la Academia Sueca, Peter Englund, anunció que no asistirá a ninguno de los actos de la semana Nobel porque por su parte sería una hipocresía celebrar el premio para Handke.

"No voy a participar este año en la Semana Nobel" escribió Englund en el diario sueco Dagens Nyheter y explicó que celebrar el premio a Handke sería "una gran hipocresía" por su parte.