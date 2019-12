"Se siente atacado por ustedes y tiene que responder", le dijo Gallardo a los periodistas, en referencia a D'Onofrio

El entrenador Marcelo Gallardo evitó hablar de su continuidad, a la vez que señaló que habló con el presidente de River Rodolfo D'Onofrio, quien "sabe" lo que él piensa y dijo que el mandatario "se siente atacado" por la prensa.

"No tengo nada que decir sobre lo que dijo D'Onofrio sobre mi continuidad. Él se siente atacado por ustedes (los periodistas) y tiene que responder. Él sabe lo que pienso y si ustedes lo atacan a él puede decir cosas como las que dijo", expresó.

Gallardo manifestó además: "Hablé con él y entiendo que a veces se siente atacado. Él sabe lo mismo que todos de mi continuidad".

Luego, el técnico de River habló acerca del primer aniversario de la Copa Libertadores que el equipo de Núñez obtuvo al vencer a Boca en Madrid y dijo: "El 9 de diciembre será mucho más potente cuando el tiempo siga pasando".

"Haber tenido el privilegio de ser parte de este logro histórico y eterno tiene una magnitud muy grande. Nos sentimos felices y el hincha de River va a disfrutar a partir de las cero horas del día lunes", reveló.

En ese sentido añadió: "Si alguien me decía cuando llegué que se iba a lograr todo lo que se logró y de la forma en que se logró, hubiera dicho después de Madrid no hay más nada y acá seguimos".

"Lo que hemos hecho hasta acá ha sido muy bueno. En este caso fue (Carlos) Tevez el que elogió el proceso y creo que el reconocimiento es a la forma que tuvo esta gestión en todos estos años. No es fácil mantenerse. Le doy muchísimo valor".

Más tarde, Gallardo manifestó que el equipo tiene como objetivo otro logro ya que "ganar la Copa Argentina le da la posibilidad a River de entrar a fase de grupos de Copa, además de poder ganar un título".

"Tenemos un clásico el domingo y eso ya te predispone de otra forma. Vamos a jugar sin distraernos por el festejo posterior. El partido con San Lorenzo es una buena oportunidad para poder quedar cerca de la punta", consideró.

Al hablar acerca de los jugadores que podrían irse del club, el entrenador dijo: "Mantengamos la cordura de no tirar nombres por tirar. Por ahora no hubo nada. Si quieren tirar nombres, tiren lo que quieran, sigan tirando al aire, pero no estamos pensando en nada de eso".

"Si algún jugador me comunica que quiere irse, pasará ese jugador a otra etapa e iremos a buscar algún jugador para reemplazarlo. No hubo ningún interés de nuestra parte por ningún futbolista. No hay nada más que lo de (Exequiel) Palacios a Alemania", aseveró Gallardo. (NA y La Nueva.).