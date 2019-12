"El fuerte fue la confiabilidad y regularidad del auto", expresó Sebastián Pérez

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

A falta de una programación para culminar el ciclo 2019, el piloto bahiense Sebastián Pérez ocupa el 3° y último escalón del podio en el campeonato de la Clase 2 del Turismo Nacional, que este fin de semana cerrará su calendario deportivo en San Nicolás.

Vaya desempeño para el menor de los hermanos, quien, siendo el único utilitario del Chevrolet Onix, y montando un equipo propio y familiar, se las ingenió para hacerle frente a las grandes marcas y estructuras de la divisional (la mayoría con mejores medios).

Si bien ya no dispone de posibilidades para pintar el “1”, Seba, dos veces ocupante del podio este año (fue 2° en San Juan y 3° en San Luis), colmó las expectativas en su cuarta temporada dentro de la popular categoría federal y sentó sólidas bases para 2020.

“Estar dentro del top 3 es una satisfacción, porque significa que el esfuerzo hecho durante todo el año dio sus frutos. Hicimos una gran campaña y esperemos terminarla de la mejor manera. Siempre le apuntamos a andar bien, pero no esperábamos hacerlo tan bien”, reflexionó el bahiense.

“El fuerte fue la confiabilidad y regularidad del auto, aunque capaz no tuvimos un igual potencial en todas las fechas. Eso es algo que tendremos que mejorar para el año que viene. Así y todo, considerando que el auto sigue siendo nuevo para nosotros, por lo malo que resultó el 2018, sacamos muchísimas buenas conclusiones”, agregó.

A principio de año, ante la consulta, Pérez confesó que una de las metas a cumplir era el bautismo triunfal. Si bien no pudo tachar esa asignatura, Seba logró tutearse con esa condición en más de una oportunidad.

“Creo que no estuve en condiciones de hacerlo. En San Luis podría haberlo intentado, pero implicaba arriesgar mucho. Y en Viedma (concluyó 4°) también estaba para pelear, hasta que me encontré con (Damián) Markel. Así y todo faltaron detalles y un poco de potencial, pero no estamos lejos”, aseguró.

“Ojalá se pueda usar durante mucho tiempo”

Por primera vez en toda su carrera deportiva, Sebastián Pérez experimentará la sensación de competir de local en una competencia de Turismo Nacional. Ello ocurrirá el 23 de febrero del año próximo, cuando el TN desembarque en el renovado Ezequiel Crisol de Aldea Romana.

“Es una alegría tremenda, no solo porque Bahía recupera la actividad nacional, sino porque además las Zonales tendrán la posibilidad de crecer muchísimo. Después de tantos años sin autódromo se necesitaba y extrañaba mucho. Ojalá se pueda usar durante mucho tiempo. Dios quiera que también se haga el kartódromo y que de acá en adelante las cosas vayan bien”, expresó.