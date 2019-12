Crimen del anciano en Suárez: vinculan el homicidio con el consumo de drogas

El delegado municipal de Colonia Santa María, Augusto Berg, dijo que el salvaje homicidio del productor agropecuario Tomás Schwab, ocurrido la semana pasada, podría tener vinculación con el creciente consumo de drogas por parte de los jóvenes de Coronel Suárez.

“La colonia ha crecido y ya no es más como antes. Eso nos obliga a repensar un montón de cosas y trabajar de manera conjunta, porque esto que sucedió no hace más que marcar un problema terrible que tenemos en las colonias y Coronel Suárez: la droga”, dijo el funcionario al programa Hechos de Radio, de LU2 Radio Bahía Blanca.

“Yo soy delegado, pero fui dirigente del club San Martín y me tocó integrar muchas instituciones. Allí se ven las problemáticas, y la más grande en el distrito, hoy, es la droga, que cada vez consumen chicos más chicos”, añadió.

Augusto Berg.

Según Berg, no cuenta con elementos para afirmar que el imputado del crimen -Felipe Delías, de 21 años de edad- haya actuado bajo los efectos de las drogas, aunque remarcó que el homicidio de Schwab fue una “atrocidad” que sólo puede cometer alguien “que no está en sus cabales”.

“Por la cantidad de puñaladas, por la saña con la que actuaron con el hombre... Uno puede entender que le roben, que lo aten, que le peguen, ¿pero esto?”, se preguntó.

El comisario Oscar Aguirre, jefe de la Departamental de Coronel Suárez, dijo esta mañana que hasta el momento no hay ningún elemento que demuestre que Delías haya podido actuar “bajo los efectos de drogas, alcohol o psicotrópicos”, aunque -al igual que Berg- reconoció que la saña con la que se cometió el asesinato fue desproporcionada e “ilógica”.

“Si bien (Schwab) tenía mucha vitalidad, estamos hablando de neutralizar a un hombre de 91 años de edad. Semejante ataque, desde el punto de vista de la lógica, no admite análisis”, dijo.

“Aún estamos en shock”

Sobre Delías, el delegado Berg dijo que “aún cuesta creer” que pueda estar involucrado con el crimen.

“Se crió acá, en la colonia, y era jugador del club (San Martín). Él dice que no fue. Tendremos que esperar un poco más para ver qué determina la justicia”, señaló.

Sobre la posibilidad de que el joven de 21 años fuera consumidor habitual de drogas, Berg dijo que no era algo de público conocimiento, aunque “ahora uno empieza a escuchar comentarios en ese sentido”.

“Lo que sí sabemos es que la droga está instalada en la comunidad, en grupos de jóvenes muy chicos, incluso en el club. Uno lo ve. Cuando éramos más jóvenes no era tan sencillo conseguirla, pero ahora es fácil. Y a los pibes no les importa nada: fuman un porro adelante de cualquiera. Eso no está bien”, subrayó.

Berg dijo que no se sabe quién vende la droga, pero sí que hay consumo.

Sobre la comunidad, dijo que aún está en shock.

“Estamos todos conmocionados porque las dos familias (las de Schwab y Delías) son de bien, muy queridas en la comunidad. La casa de Tomás es una casa típica alemana, histórica de la colonia”, contó.

Sobre la víctima, dijo que era “un hombre de bien que tenía 91 años y que laburó toda su vida”.

“Su muerte te da bronca, impotencia. Por otro lado, tenemos una familia (Delías) muy conocida, muy trabajadora; los amigos del chico son vecinos de toda la vida de la colonia. Este hecho es una bisagra para ambas familias y para la comunidad”, reconoció.