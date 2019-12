Qué opinan cinco referentes locales sobre las medidas del Frente de Todos

Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

Mientras se espera que se trate el proyecto de ley del gobernador Kicillof en la provincia, y ya con la confirmación del paquete de medidas dispuesto por el presidente Fernández a nivel nacional, representantes locales de la economía, la política y el sector productivo opinaron sobre los caminos propuestos por los flamantes mandatarios.

“No me esperaba otra cosa en Provincia”

El economista Oscar Liberman sostuvo que, “viendo lo que se había hecho en Nación y cómo estaba la provincia, no esperaba algo diferente. Es difícil opinar de las medidas porque están muy lejos de lo que hace falta, de lo que se necesita y se esperaba. Desde el punto de vista de lo que el Gobierno pretende, esto está lejos de ser un programa de crecimiento y estabilidad, es básicamente una forma de hacer caja para arreglar los números. Que nadie imagine un modelo de crecimiento basado en aumentar impuestos, retenciones y cepos al dólar, porque yo por lo menos nunca lo vi".

“Hemos hablado del gasto público hasta el cansancio, pero la realidad marca que la economía argentina hace 12 años llegó a un límite, entonces mientras no se recorte el gasto público, todos los programas van a ir fracasando porque los números para que se solvente al sector privado, éste al público, y además se crezca, simplemente no dan. No es ideología, es aritmética básica”, agregó Liberman.

“Es y será un impuesto distorsivo”

El vicepresidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores, Mariano D'Amore, opinó con respecto al aumento de las retenciones en los principales granos que "algo que hay que destacar y por ahí el común de la gente ignora, es que este impuesto distorsivo no distingue entre productores a los que les va bien y productores a los que les va mal, y en una zona marginal como la nuestra, donde los rendimientos son marginales y que encima atraviesa un mal momento de precipitaciones, el resultado del rendimiento entre ingresos y costos va a dar muy finito. Y cuando los resultados de una actividad productiva --como el agro-- no son positivos, no hay inversión, no se produce, y al no haber producción no hay base imponible sobre la cual aplicar el impuesto. Es tan simple como eso, la historia demostró y va a seguir demostrando que es un impuesto muy distorsivo, y que su único objetivo es la recaudación a corto plazo".

“La gente quiere escapar de la inflación”

El gerente de la casa de cambio Imperial, Mariano Mirambell, manifestó, sobre una de las medidas más comentadas del paquete económico de Alberto Fernández, que “lo primero que hay que considerar en el análisis es que estamos en una economía con un 55% de inflación y, como en este país la gente ya está acostumbrada a estas situaciones, lo primero que hace es tratar de refugiarse en el dólar”.

“Nosotros en Bahía abrimos en agosto y tuvimos, hasta la llegada de los distintos cepos, una respuesta excelente del mercado, con operaciones promedio superiores a las de otras ciudades del país. Hoy, con el dólar blue alrededor de 80 pesos y el 'blanco' en 82 u 83, estamos abiertos pero virtualmente cerrados, nadie te va a comprar un dólar hasta que esto no se equilibre”.

“Estas medidas son una barrera para que uno no pueda escapar del impuesto inflacionario, más ahora con las tasas negativas. No quedan muchas más opciones que ir y consumir. La inflación va a seguir y no veo que esto termine de buena manera”, agregó Mirambell.

Senador provincial Andrés De Leo.

“No atacaron a los que más se enriquecieron”

El senador provincial por Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, criticó las medidas del oficialismo tanto a nivel nacional como provincial, haciendo hincapié en que “el gobierno de Alberto logró la concentración de superpoderes, algo claramente opuesto a lo que él pregonaba del diálogo y el trabajo consensuado, y además dispuso un claro impuestazo a sectores de la clase media y productivos, mientras que a la timba financiera, según él uno de los grandes ganadores del modelo de Macri, no solo que no le llegó el impuestazo, sino que le hizo una desgravación”.

“El impuestazo y el gran ajuste de Alberto a los sectores medio y productivo son para tratar de tener un equilibrio fiscal y así poder hacerle bien los deberes al FMI del que tanto renegaba”.

“A nivel provincial Kicillof pretendió lo mismo, obtener superpoderes, pero en el Senado seguimos teniendo mayoría –Juntos por el Cambio-- y no lo pudo lograr. Claro que no vamos a ser una máquina de impedir como fueron ellos, pero sí trataremos cada proyecto con responsabilidad, como por ejemplo este último que ingresaron en Nochebuena, como buscando que pasara por un tobogán, cosa que por supuesto no vamos a permitir”, sostuvo el representante de la sexta sección.

Senador provincial Alfredo Fisher.

“El peso máximo sobre los que más tienen”

El también senador provincial, en este caso por el Frente de Todos, Alfredo Fisher, hizo hincapié en que con las medidas propuestas por el gobernador Kicillof, “la carga impositiva recaerá fundamentalmente en el patrimonio y no en las actividades comerciales o productivas, con el objetivo de conseguir recursos para enfrentar los ingentes vencimientos que se deben afrontar en los primeros meses de gobierno”.

Respecto de la polémica de esta semana sobre el alcance del impuesto inmobiliario, sus nuevos topes y las reevaluaciones fiscales previstas, el exintendente de Laprida aclaró: “Muchos medios hablaron de una cifra, que es el tope, del 75 %, y lo pusieron como si fuera una generalidad. Hay que aclarar que ese 75 % es para las grandes propiedades, para que la gente se dé una idea, el 86 % de las partidas de inmobiliario urbano con construcción de la provincia tendrán un aumento inferior a los 3.500 pesos anuales. Si esto es un impuestazo, ¿qué era entonces lo que enfrentábamos cada mes ante la factura de energía eléctrica en el gobierno anterior?”.