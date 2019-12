Agua y cloacas, prioridades como políticas de Estado

Para conocer determinadas cuestiones relacionadas con la empresa ABSA y su prestación en el distrito, el bloque Bien Común hizo una presentación ante la Provincia y el municipio, y además lo extendió al ámbito legislativo, durante la última sesión extraordinaria.

Por caso, realizó un pedido de informes mediante el cual se pretende saber cuál es la recaudación de la empresa en Coronel Rosales.

Además, pretende recibir datos sobre el análisis público del agua y solicita que se examinen las emanaciones de la planta depuradora, luego de que la firma reconociera que la obra sobre esa central no se encuentra plenamente operativa pese a ser inaugurada en el año 2017.

“Queremos que las nuevas autoridades tomen conocimiento de lo que padecen los vecinos de Coronel Rosales. Mucha gente paga por el agua pero no la recibe. Por eso queremos una profunda auditoría y comprometer al intendente en este tema. Sin dudas son numerosos los rosaleños afectados por incumplimientos del principio de continuidad del suministro y debe darse de una vez una respuesta en el tema”, dijo el concejal Daniel Medina.

Por tal razón, indicó que desde su bancada solicitaron distintos informes y a la vez tienen intenciones de que entre todos puedan incidir en el plan de obras 2020.

“También le planteamos al intendente que en caso de que la Provincia disponga un fondo de obras coparticipable, las tareas de extensión de red de agua y servicios sanitarios sean prioritarios. Tenemos muchos vecinos que quedaron con las obras cloacales paralizadas en los barrios Laura y Nueva Bahía Blanca. Creemos que deben tomarse prioridades compartidas como políticas de Estado”, sostuvo.

Medina y el edil Hugo Schamber recorrieron el barrio ATE III (uno de los más afectados por la baja presión de agua) durante los últimos días y dialogaron con los vecinos.

“La situación en ese sector es de las más críticas. Un vecino de calle Pringles nos contaba que no quiere vivir con una cisterna en la plaza, eso es un parche y se sienten afectados en su dignidad. La gente quiere soluciones de fondo y paga por eso”, expresó Schamber.

En tanto Medina agregó que al gobernador Kicillof que revise el sistema de recepción de reclamos por los temas del agua.

“En todos estos años que insistimos en el tema, los vecinos nos cuentan que hacen los reclamos pero cuando se comunican con la atención al usuario les dicen que no registran antecedentes de denuncias previas. Nos pasó también en algunas audiencias públicas, sin dudas es una anormalidad que debería controlarse”, dijo.