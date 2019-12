Diputada Aprile: "No vamos a ser cómplices de la suba desmedida de impuestos"

En el marco de la caída de la sesión que buscaba tratar la reforma impositiva del gobernador Kicillof en el Senado bonaerense, la diputada provincial Laura Aprile, oriunda de Tres Arroyos, afirmó hoy que "el bloque de Juntos por el Cambio no acompañará un aumento por encima de la inflación. No podemos siempre presionar a los mismos".

Después de no haber podido avanzar en la sesión para tratar la ley impositiva enviada por el gobierno de Axel Kicillof, Aprile explicó que "el gobierno provincial presentó el proyecto el 24 a la tarde. Pedimos tiempo para estudiarlo y llegamos a la conclusión de no apoyar semejantes aumentos. No podemos permitir que se suba un 75 % el impuesto en sectores rurales".

Por otro lado, la diputada reafirmó la voluntad del espacio en asegurar la gobernabilidad y colaborar en lo que sea necesario, por lo que remarcó: "Vamos a ser una oposición responsable, ese es nuestro mandato. Pero también vamos a cuidar a los bonaerenses".



Alex Campbell, junto a la (por entonces) gobernadora Vidal.

Por su parte, el vicepresidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, sostuvo que “el gobernador busca una victoria política a costa del esfuerzo de los bonaerenses. El proyecto se presentó en Nochebuena y se pretendía aprobar en un trámite exprés. Es por eso que nos tomamos el tiempo para analizarlo y llevarle una propuesta acorde a la situación económica al gobierno, pero no quisieron escuchar y siguen con este paquete impositivo que es un impuestazo para los bonarenses”.

“Un impuestazo de esta magnitud sobre las familias bonaerenses, los sectores de la producción y el campo es perjudicar a los que producen y trabajan día a día para que la provincia crezca. Vamos a seguir aportando gobernabilidad, dialogando y consensuando para que el Poder Ejecutivo pueda contar con herramientas, pero no vamos a ser cómplices de un impuestazo por arriba de la inflación”, agregó Campbell.