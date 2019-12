Jorge Macri: "No trabamos la gobernabilidad, buscamos una ley de consenso"

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, aseguró hoy que desde la oposición, al no dar quórum en el Senado bonaerense para el tratamiento del proyecto de Ley Impositiva del Ejecutivo provincial, "no trabamos la gobernabilidad, sino que buscamos una ley de consenso".

"Esta ley es un proyecto de mucho impacto, extenso, complejo, si es necesario darle tratamiento en extraordinarias con algo consensuado lo haremos, nuestros equipos técnicos están dispuestos a trabajar y les daremos las herramientas, pero con un consenso. No es el problema de interlocución, sino que no diremos que sí a un 75 por ciento, a algo que supere la inflación", afirmó Macri en conferencia de prensa en la Legislatura bonaerense de La Plata.

El jefe comunal precisó que "esto no es ganar o perder, la ley es para todos y un aumento por encima de la inflación es imposible. Ante el ajuste, defendemos a los contribuyentes".

"Es una picardía cuando nos tratan de irresponsables. No es así. La ley no es para ellos, es para todos", expresó.

Por su parte, el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, expresó que "colaboramos en muchas cosas en estos días, pero esta ley no es para unos pocos, afecta a 2,6 millones de bonaerenses y no lo vamos a aceptar".

El intendente de La Plata, Julio Garro, destacó que "se venía trabajando bien, pero eso (aumentos del 75 por ciento) no se podía aceptar; estamos para colaborar los intendentes, pero es un caso muy particular. Debería discutirse primero el presupuesto y no al revés y así no se pudo conseguir ese consenso". (Télam)