Falta de agua en Cerri: un clásico de todos los veranos

Como todos los años, cuando las altas temperaturas hacen más que imprescindible el vital elemento, el agua deja de fluir de las canillas, sobre todo del sector alto del pueblo conocido desde siempre como Cuatreros Viejo.

Los vecinos manifestaron su preocupación ante las autoridades locales de ABSA y se reunieron con el delegado municipal, Raul Martín.

"Se explicó a los vecinos que uno está en tema de lo que se puede hacer y en función de eso se trató de armar una reunión para que a través de un letrado se haga un recurso de amparo colectivo para el no cobro del servicio de agua, hasta tanto no se restituya o no mejore la prestación del servicio", le dijo el delegado a La Nueva.

"Cerri es la última parte de la red de una distribución que da servicio de agua a toda la ciudad y al momento de todos abrir la canilla, en el transcurso del acueducto, a Cerri no llega presión y no hay agua. A eso hay que sumarle que si bien hay una cisterna, donde se abre un bombeo; el tema es que cuando baje el nivel hay que pararla y tiene que tener más agua para poder bombear", indicó Martín.

"Comunicándome con gente de ABSA se comprometió a que seguramente el día de hoy, mañana o a lo sumo pasado, se estaría llevando adelante una orden de compra por un servicio de camiones cisterna para llevar agua a la cisterna para tener más volúmen de líquido para poder bombear", aseguró.

"Con todos los vecinos se trató de organizar para el día lunes una reunión para interiorizarlos a todos de esta situación. Desde el Municipio lo poco o mucho que se puede hacer es justamente organizar este tipo de reclamos colectivos para que se lleven adelante a la empresa ABSA, que sabemos que con el cambio de autoridades de Gobierno también implica un cambio de las políticas de ABSA de aquí en más", agregó.

La reunión se realizará en la Sociedad de Fomento a las 19.