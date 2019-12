Ambientalistas y políticos se expresaron sobre la suspensión de aplicación de la ley minera

Políticos de distintos sectores, ambientalistas y ONG coincidieron hoy en valorar a la movilización popular como un factor clave para que el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, suspendiera la aplicación de la ley minera, que permitía el uso de sustancias químicas en la minería y que generó multitudinarias marchas en la provincia.

La misma se encuadra en la Ley N° 9209, que modifica la Ley Provincial 7722, que trata sobre la regulación de la explotación minera en la provincia de Mendoza, dictada durante el gobierno provincial de Julio Cobos.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció hoy que no reglamentará la ley 9.209, que facilita la explotación minera en la provincia, y que iniciará un diálogo abierto para lograr el consenso social porque, dijo, que lo que más quiere es "el cuidado del agua”.

"No existe presión más genuina y poderosa que la que ejerce un pueblo para defender sus derechos y sus recursos naturales", expresó el senador Pino Solanas en el hashtag #La7722NoSeToca, y señaló que "la ley mendocina que habilitaba la minería en Mendoza no obtuvo consenso social".

En tanto Aldo Luis Bionolillo, productor vitivinícola y catedrático de la Uncuyo opinó: "Este año hemos votado tantas veces para cumplir con el costosísimo mecanismo de las PASO y no se pensó en promover un plebiscito sobre este tema (la minería) cuya importancia estratégica para la provincia lo hubiese justificado ampliamente".

El productor agregó que "de cualquier manera es saludable la decisión del gobernador y sería recomendable que esta sea la excepción y no la regla".

La diputada nacional por el Frente de Todos, Gabriela Cerruti, destacó que "la lucha del pueblo en defensa de sus recursos naturales va a transformar el mundo y llevarnos al Buen Vivir".

"El agua vale más que el oro", tuiteó la actriz Verónica Llinás, y el diputado Leonardo Grosso destacó que "esta es una conquista del pueblo mendocino, que se movilizó en las calles al grito de #La7722NoSeToca".

También la diputada de izquierda, Romina Del Plá, atribuyó la suspensión del proyecto que modificaría la ley minera a "un triunfo del pueblo mendocino", y animó a "seguirla para que no la quieran meter con el llamado al 'diálogo' y la 'información'".

En el mismo contexto el diputado Nicolás del Caño advirtió: "Un primer triunfo de la movilización popular. Su 'diálogo' es una trampa. La organización y movilización es el camino".

"El gobernador de Mendoza debe habilitar las sesiones extraordinarias y la Legislatura derogar urgente la Ley que modificó la Ley 7722. Esa es la única forma de suspender las modificaciones", expresó Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

En tanto la diputada Myriam Bregman, sobre la decisión del gobernador mendocino señaló que "el único lenguaje que entienden es el de la movilización y la protesta".

Ricardo Funes, ex director de Turismo de San Carlos, y vecino autoconvocado de ese departamento de Valle de Uco consideró que el gobernador "empezó a tomar nota de que no hay licencia social y que está creciendo cada vez más el rechazo. Ya no es disimulable. La licencia social no existe, pero lo que está proponiendo de no reglamentar la ley, no tiene ninguna validez", sostuvo el ambientalista.

Y agregó: "Nosotros queremos la derogación de esta nueva ley (la 9209) y que quede vigente la 7722", finalizó Funes.

Por su parte la ONG Jóvenes por el Clima Argentina, manifestó: "Una buena noticia que demuestra que la movilización del pueblo funciona. A no bajar los brazos, que la lucha no terminó. Esperamos que el llamado al diálogo sea sincero". (Télam)