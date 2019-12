Telas y flora nacional, la fórmula de un emprendimiento 

Tela y flora nacional es la fusión que eligió Carina Aiscar para emprender Terrica Textil.

Para volver a la naturaleza.

Para cumplir su sueño.

Con la confección de textiles sustentables para el hogar (manteles, almohadones, caminos) bajo un proceso artesanal de tintura y estampa ecológica -impresión botánica-, Carina trabaja temporada verano en Monte Hermoso y temporada invierno en Salta.

¿Cómo es el trabajo en Terrica Textil?

—Primero recolecto vegetación fresca de todas las especies que funcionan para después seguir con el proceso de estampa, del cual me encargo personalmente. Como la idea de Terrica es que sea un proyecto sustentable que pueda ayudar a otras personas, la confección de los productos la realiza el Taller Social de Costura “Mamás Hacendosas” en Monte Hermoso, y en Salta una costurera de oficio que trabaja junto a su hija. Este emprendimiento no solo se convirtió en una cuestión ecológica, si no que también colabora con el empoderamiento de otras mujeres para que pueden crecer y generar ingresos.

¿Qué buscás transmitir con tu emprendimiento?

—El nombre “Terrica” surge porque Terrica es una variedad de eucaliptus. La impresión botánica o ecoprint (nacida en Australia por India Flynt) tiene al eucaliptos como una especie preferencial ya que es la planta que mejor funciona en este proceso artesanal de estampado. Y también por lo que remite en nuestras mentes: la tierra, ese aroma tan particular. Esa simpleza y reconexión con la naturaleza es lo que queremos transmitir en cada producto de Terrica.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender?

—A quien quiera emprender, le recomendaría no desistir. Quizás algo que les parece una locura termina siendo un negocio rentable y satisfactorio, y sobre todo, un sueño cumplido. Con Terrica no me cuesta trabajar o acostarme a cualquier hora porque es mi pasión, lo que me mueve dentro, aunque haya momentos difíciles. En cuanto a lo económico, el dinero va a llegar pero más importante que ganar plata es saber a quién vas a beneficiar y qué es lo que vas a generar con tu producto.

¿Cómo te ayudó y acompañó el programa Ahora Emprende?

—El programa “Ahora Emprende” llegó en el momento en que estaba empezando así que me sirvió tanto para afirmar mi camino como para brindarme más herramientas, organización e información del mundo emprendedor. Gracias al programa tuve la posibilidad de mostrar mi marca (hace pocos meses) cuando participé de la feria Puro Diseño en La Rural. Actualmente tengo el honor de acompañar un nuevo proyecto liderado por la diputada provincial María Fernanda Bevilacqua y la Licenciada en Gestión de la Educación María Elena Onofre, donde puedo aportar mi granito de arena en la capacitación “Formación de Formadoras” para potenciar y asesorar el trabajo de otras mujeres.

¿Dónde podemos encontrar tus productos?

—Pueden encontrarlos en nuestra página web www.terricatextil.com, y en Facebook e Instagram como Terrica Textil. De forma presencial, este verano voy a estar todos los días en la feria “Manos Montehermoseñas” de Monte Hermoso y en temporada de invierno estoy en la ruta 78, Km 46 que está en el Anfiteatro de la ciudad de Cafayate (Salta).

En medio de una instancia de crecimiento, Carina contó que el próximo verano va a lanzar una colección exclusiva de indumentaria y pretende comercializar sus productos en diferentes puntos del país, independientemente de la venta online en su página web.

Ahora Emprende

Es un programa de capacitación, asesoramiento y tutelado de proyectos para emprendedores de la Provincia de Buenos Aires.

Un emprendedor es una persona orientada naturalmente a la acción. Es un constructor de realidades que tiene tolerancia a la incertidumbre, asume riesgos, es curioso y sobre todas las cosas, perseverante.

Ahora emprende impulsa emprendimientos de TRIPLE IMPACTO.

Emprender con impacto es idear y poner en práctica soluciones innovadoras teniendo en cuenta tres áreas de impacto: social, ambiental y económica.

La forma de hacer negocios y la definición de éxito están cambiando. Cada vez son más los proyectos comerciales con modelos de negocio que integran la rentabilidad con el impacto social y ambiental.

El triple impacto se traduce en la búsqueda del crecimiento equilibrado en tres pilares: la protección del medio ambiente (el planeta), la inclusión social (las personas) y el desarrollo económico (el bienestar).

El corazón del negocio no es solamente la rentabilidad. A la par y con la misma intensidad estos proyectos se enfocan en cómo integrar a las personas y en cómo hacer que el proyecto sea sostenible ambientalmente en cada una de las etapas del proceso productivo, la distribución, la venta, la comunicación, etc.

Los emprendedores suman a estos tres pilares el de la realización personal o la gestión de su talento. Este nuevo paradigma plantea una lógica diferente que da como resultado el crecimiento de las economías circulares, colaborativas, conscientes e inclusivas. Cambian los circuitos productivos y emerge la ética de la producción y el consumo en respuesta a la nueva tendencia del consumo consciente.