Sebastián Pérez: “Fue un año excelente, no creo que haya otra palabra para describirlo mejor”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Qué difícil resulta poder elaborar un análisis deportivo objetivo, conociendo cada uno de los detalles de la trastienda y de la intimidad familiar.

Desde esa perspectiva, la actuación del bahiense Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) en el picante campeonato 2019 de la Clase 2 del Turismo Nacional recientemente concluido, alcanzará probablemente una dimensión superior al mero logro estadístico...

“Fue un año excelente, no creo que haya otra palabra para describirlo mejor. Fue una temporada de mucho aprendizaje, tanto en lo personal y conductivo, como en lo colectivo y al conocimiento del auto”, remarcó el volante de 27 años, quien el año próximo lucirá el N°4.

Para una mejor comprensión del tema, debemos atender, primeramente, que el Turismo Nacional, aquella divisional donde antaño el piloto/mecánico podía relucir su sapiencia, representa hoy la segunda divisional más popular del país.

El nuevo estatus implicó un brutal traspaso hacia la profesionalización. Ese nuevo mundo limitó las esperanzas de varios pero no las de Seba, quien, con el antiguo manual bajo el brazo (estructura familiar mediante), se pudo dar el lujo de hacerle frente a las poderosas estructuras y terminales argentinas.

“Antes de largar la última final del año en San Nicolás (arribó 4°) ya empezábamos a caer en lo que hicimos, y que con lo logrado hasta ese momento teníamos que estar contentos. No nos íbamos a lamentar si quedábamos con el 4. Solo quería cerrar el año de la mejor forma”, reconoció Pérez.

“Después de esa carrera -agregó- estuve muy ocupado. Tal vez tomé un poco de dimensión después de la prueba del sábado pasado en Bahía Blanca, que fue hermosa y que disfruté mucho, y que en mi caso significó poder girar por primera vez en la ciudad (ver aparte).”

—¿Cuál fue la clave para tan buen año?

—Entendimos cómo poner a punto el auto fecha a fecha, más allá de algunos detalles que nos faltan en la suspensión para poder ir de lleno a pelear por la punta. Pero se mejoró mucho en la confiabilidad del auto y mejoré mucho yo como piloto, aunque me falta un poco en clasificación. Pero se notó que di un salto a la hora de correr las finales.

"No entendía que la carrera no se ganaba en la primera curva. Llegar entre los primeros 5, por ejemplo, te da tranquilidad, confianza y te demuestra que estás a nivel. Eso lo trabajé mucho con una psicóloga deportiva", subrayó.

—Y siendo únicos utilitarios de ese modelo de auto.

—Si bien dimos pelea, no es fácil desarrollarlo solo y sin una estructura. Sería muy distinto estando dentro del equipo de Gabriel Rodríguez, que hace elementos, te brinda telemetría y demás. Ese es uno de los grandes déficits que tenemos, pero por una cuestión de presupuesto. Tratamos de gastar lo mínimo e indispensable.

"No hay interés"

Una cosa no tiene nada que ver con la otra...

Lamentablemente, la gran cantidad de adeptos ganados en el último tiempo no se tradujeron en apoyo y patrocinadores.

"La gente nos apoya y aprecia muchísimo, creo que por la forma de ser que tenemos y por cómo hacemos automovilismo. Después, en cuanto al apoyo, yo no puedo pedirle a una familia o a un laburante que me dé presupuesto. En Bahía hay empresas, pero no les interesa publicitar en automovilismo; o por lo menos en lo que hacemos nosotros. Por ahí sí lo hacen en otras categorías", lamentó.

"La mayoría quiere hacer negocio. Para meterme en eso y ensuciarme, prefiero laburar el doble y privarme de algunas cosas personales", cerró.

“Hay mucha expectativa con el autódromo de Bahía”

El pasado sábado 14, Sebastián Pérez encabezó con su Chevrolet Onix una jornada histórica para el automovilismo bahiense.

Más de 80 vueltas completó Seba en el renovado circuito Ezequiel Crisol de Aldea Romana; el primer piloto en acelerar en más de 9 años.

Quien se hizo eco de ello fue Hugo Paoletti, titular de APAT (Turismo Nacional), quien de paso por la ciudad (se reunió con el intendente Héctor Gay) aprovechó para referirse al respecto.

"Hay mucha expectativa con el autódromo. La prueba que se hizo el sábado tuvo una gran llegada en Buenos Aires, a través de los distintos medios. Ahí te das cuenta, desde las redes sociales, que son el termómetro en todo esto, la enorme repercusión y la respuesta del público respecto a que vuelva a girar un auto en Bahía Blanca después de tanto tiempo", puntualizó.

"Eso te marca un parámetro de la expectativa que está generando que se termine el autódromo y que vuelva el TN a correr en la ciudad. Para nosotros, eso es algo muy importante", cerró Paoletti, quien días atrás confirmó el inicio del campeonato 2020 para el domingo 23 de febrero.