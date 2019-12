Video: "Ahora podremos trabajar con tranquilidad y probar distintas cosas", contó Fernando Caputo

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Con ustedes, Fernando Caputo, ¡el hombre récord! Con la victoria de anoche, decimotercera de su cuenta personal, el campeón se transformó en el quinto candidato al título del Campeonato Estival de Midget 2019/2020.

Pero el éxito conseguido en el sexto capítulo, disputado anoche, luego del recargo de Kevin Altamirano (vencedor en pista), trae aparejado además un dato estadístico no menor: Caputo continúa siendo el único volante presente en todas las ediciones de playoff.

El primer grito triunfal de Feti con el “1” en los laterales parecía estar al caer, luego del sólido y contundente andar exhibido en las instancias preliminares; especialmente tras la victoria en la primera de las cuatro semifinales.

Aunque si nos trasladamos unas semanas atrás, ya podíamos percibir una notable mejoría en la conjunción campeona, especialmente la relación auto/piloto; uno de los aspectos que, según el propio protagonista, era un claro aspecto a mejorar.

“Estamos tratando de probar y cambiar varias cosas en el auto. Por ahí cuando busco el piso tiene una tendencia de ida de trompa, por lo que ahora queremos corregir eso. Son cositas que, habiendo ganado, se podrán probar con tranquilidad”, reconoció el campeón.

“También pasa que por ahí a mí me faltaba un poco, ya que llegaba a correr muy cansado. Lo hablaba con Fer (Rodríguez, su chasista), que no estaba pleno por tener mucho laburo. De hecho el viernes pasado me dormía en una silla, así que para esta fecha descansé un poco más y me acomodé”, admitió.

El deslucido desenlace de la prueba epilogante (culminó con 4 vueltas computadas), no desmereció en absoluto lo hecho por Caputo. Y menos que menos no haber cruzado la meta en el primer puesto...

“Veníamos los tres (por Lastra Meler y Altamirano) muy parejos. Cuando veo que Kevin voltea el cono, traté de pasarlo rápido a Mati y quedar segundo. Sabía que si no se escapaba mucho adelante, la podía ganar. Estoy feliz, porque nos sacamos un gran peso de encima. Ahora podremos trabajar con tranquilidad y probar distintas cosas en el auto”, cerró.

Además de sumar el quinto ganador del ciclo veraniego, la sexta fecha también nos ofreció en la primera plana la reaparición puntera de uno de los nombres más esperados por el sector popular: Fernando Carlos Saldamando.

Con un medio mecánico infinitamente mejor que en el amanecer del certamen, la Cotorra, segundo detrás de Caputo, se aceleró todo y demostró que las muñecas están intactas. El único aspecto negativo, los daños en la avispa N°117, tras el encontronazo con el paredón de la recta principal...

El Estival 2019/20 dejó atrás la primera mitad del tramo regular, la cual marcó una interesante tendencia de cara a uno de los tramos más atrapantes: la conformación final del playoff, el cual ya cuenta con cinco integrantes...

**Campeonato: 1) Roy Altamirano, 108.25 puntos; 2) Luciano Franchi, 94.50; 3) Fernando Caputo, 84.25; 4) Leonel Ramos, 78.75; 5) Esteban Mancini, 77; 6) Luciano Benedetti, 55.75; 7) Rodrigo Perugini, 55.50; 8) Luciano Vallejos, 55.25; 9) Matías Lastra Meler, 54.75; 10) Kevin Altamirano, 54.50; 11) Brian Altamirano, 46.50 y 12) Gabriel Schiebelbein, 46.