Verón: "El problema de Maradona conmigo es personal y no quiero entrar en un juego mediático"

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, hizo un balance del año y tocó diversos temas, entre ellos, su mala relación con Diego Maradona.

Al referirse a las últimas declaraciones del actual técnico de Gimnasia, quien no para de atacarlo, aseguró que "hace tiempo que me agrede y nunca respondo porque no quiero entrar en un juego mediático, no me interesa".

"Lo de Diego es más personal hacia a mi y las cosas personales no se arreglan delante de una cámara. Yo ando siempre solo por la calle. Nací en La Plata y no hay que permitir que se pierda la cordura y la tolerancia. Uno se cruza con gente que ama otros colores y eso no lo tenemos que perder, no hay que contaminar esas relaciones", señaló la "Brujita" en diálogo con Télam.

"Me molesta que se ataque a gente del club como Gastón (Fernández). Eso no me gusta y la 'Gata' no es mi amigo es mi hermano, como lo somos todos acá, así como a los más chicos los considero como mis hijos. Por eso somos una familia, que une generaciones", sostuvo el ídolo del "Pincha".