Mariel Uler y Esteban Bjerg, los mejores promedios de la última colación del año de la UNS

Hoy se realizó en el Aula Magna de avenida Colón 80 el último acto de colación de grados del año, que fue presidido por el rector, doctor Daniel Vega.

Como es habitual se desdobló en dos horarios: a las 10 y 12.30, respectivamente. Al primero de ellos fueron convocados los Departamentos de Derecho, Ingeniería Química, Geología, Ingeniería, Química, la Escuela Normal Superior y el de Biología, Bioquímica y Farmacia, cuya directora decana María Amelia Cubitto estuvo a cargo de las palabras alusivas.

En el segundo fueron citadas las Unidades Académicas de Agronomía, Economía, Ciencias de la Salud, Geografía y Turismo, Ciencias de la Administración, Humanidades, Ingeniería Eléctrica y de Computadoras y Ciencias e Ingeniería de la Computación. El doctor Marcelo Falappa pronunció el discurso para los nuevos profesionales.

En la ceremonia, además de la entrega de títulos, se distinguió a los dos mejores promedios de la colación: la Abogada Mariel Uler, con un promedio de 9.10 y el Técnico Químico Universitario Esteban Bjerg, con 9.28.

En su discurso, la directora decana del departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, María Amelia Cubitto les pidió que "sean capaces de mirar con agudeza la realidad que les rodea. No sean personas que transitan su vida y su ejercicio profesional “hojeando” la realidad".

"Quien hace lectura rápida de lo que sucede a su alrededor termina siendo servil a que nada cambie. Nuestra formación universitaria, nos desafía a seguir generando ideas para resolver los problemas del país y ser activos en la construcción de nuestra comunidad. De que sirven profesionales exitosos en sociedades fracasadas??"

A su vez, pidió que hagan suyas las palabras del poeta León Felipe, quien afirmaba en los versos de su poema A Tiempo: "Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo."

"Les deseo que no conviertan nunca su vocación en un simple empleo. Una profesión no es solamente para tener trabajo, a veces prestigio o quizás poder. La profesión, vuestra profesión tanto como la mía, son oportunidades para servir. Todos los aquí presentes les deseamos lo mejor, queremos que sigan alcanzando metas, cosechando triunfos y estoy segura que así será. No teman los desafíos, ni un futuro incierto, el futuro aún no ha sido escrito e incertidumbre significa que nada está predeterminado. Todo rumbo que tomen nunca olviden que son egresados de la Universidad Nacional del Sur. Siéntanse siempre orgullosos y sean ustedes motivo de orgullo para el resto de nosotros", dijo.

A continuación, los nombres de todos los graduados:

Doctor en Biología

ENZO MANARA

AILEN MELISA POZA

ALEJANDRA LORENA YEZZI



Doctor en Bioquímica

FACUNDO HEBER PRADO SPALM



Doctor en Ingeniería Química

MARÍA GABRIELA PASSARETTI



Especialista en Derecho Penal

PABLO VICENTE FERMENTO

MARCELA ALEJANDRA JULIO



Bioquímico

JORGELINA GISELE DALPONTE

MERCEDES ELIZABETH ESPEJO

ANTONELLA MARILEN SARDINI ROJAS



Farmacéutico

FACUNDO GASTON ALETTO

ANA CLARA ALVAREZ

LEANDRO JAVIER ALVEZ BOREL

MATIAS DAMIAN CASAL

LUISELLA CLEMENTE

MILAGROS FARIÑA

VICTORIA HURTADO

KAREN ANAHI KLOSTER

FABIAN ANGEL LIPPOLIS

MARIA BELEN LOPEZ

MELANY MARCHESE

FLAVIA CAMILA MASSON

FERNANDA CECILIA PALACIOS

ROCIO MARIEL ROZAS

SOFIA SANTOS ECHEVERRIA

VALENTINA SCHAAB

CAMILA TEJERA

MILENA VIZOSO



Licenciado en Ciencias Biológicas

DENISSE FEBRERO

CAROLINA GONZALEZ



Abogado

JESICA ANTONELLA CARRASCO

GONZALO FRERS

LORENA GALLO

ROMINA MARICEL OROÑO

MERCEDES PADELLI

LUCIA SQUADRONI

MARIEL ULER



Profesor de Educación Inicial

MAGALI CELESTE DE LA PUENTE



Licenciado en Ciencias Geológicas

AMIRA CELESTE CHALABE

LUISA GONZALEZ ROBACIO



Ingeniero Civil

KEVIN JONATHAN HERMANN

ROSANA CRISTINA NIEVAS

PEDRO SIMONCINI



Ingeniero Industrial

MAGDALENA BERON

FEDERICO CARLOS CASTIGLIONI

IGNACIO ANDRES FLORICICH

MARIA ELENA LOPEZ

GONZALO RODRIGO RABBIA



Ingeniero Mecánico

NAZARENO JOSE MARTINEZ PILIA

MAURO DANIEL PRIETO

LAUTARO NEHUEN URQUIAGA PICHUN



Ingeniero Químico

MANUELA DI ROCCO

AGOSTINA FERMANI

MARINA SOLEDAD JUAN

AGUSTIN PAPA

JUAN FRANCISCO PEÑA

MELISA DANIELA SEQUEIRA

MARIA LUZ VIAZZI

JESSICA JACQUELINE ZAUPA



Ingeniero en Alimentos

NATALIA SOL FEUILLES

YAMILA AILEN PIZZANO



Técnico Químico Universitario

ESTEBAN ELOY BJERG

CAMILA MACARENA LOFFREDO

JOAQUIN FERNANDO MARCHAN GARCIA

DIANA EVELYN VITA

Doctor en Agronomía

OMAR ARIEL GAJARDO BARRIGA



Doctor en Ingeniería

JOSE MIGUEL RAMIREZ



Magister en Economía Agraria y Administración Rural

JORGE LUIS PATURLANNE



Ingeniero Agrónomo

FERNANDA EMILIA ANCIA

FEDERICO BRAUN

IGNACIO CAMPAÑA

JOAQUIN DESCH

XIMENA YANEL GRAFF

EMANUEL LEONARDO HEILAND

MATIAS ANDRES MARTEL



Técnico Superior Agrario en Suelos y Aguas

FELIPE LOPEZ DUMRAUF



Contador Público

ALDO MATIAS AGUIAR

SABRINA SOLEDAD AZOR

LUISINA CAVALLERO

MILENA SOFIA GABBARINI

FEDERICO AGUSTIN LEUENBERGER

MAURICIO ARIEL LIPPOLIS

LUCAS EZEQUIEL MARQUEZ

JONATHAN DANIEL MENENDEZ

CAMILA ROUGER

VALERIA de la CAL



Licenciado en Administración

LUZ MARINA FIBIGER

MARIA JULIA FUHR



Profesor en Educación Secundaria y Superior en Ciencias de la Administración

BARBARA PAULA BAUCHI



Enfermero

ARACELI ROMINA ARIAS

PRISCILA ABRIL BUSQUET

MICAELA YAMILA LUPI

MARIA ANABEL MARITANO

NELIDA RAQUEL SILVA

VIVIANA VIRGINIA VEGA DIAZ

Licenciado en Enfermería

DENIS DANIEL FRITZ CAVALLARO



Médico

JONATHAN JONAS RING



Ingeniero en Computación

GASTON ALEXIS GARCIA CARLI



Ingeniero en Sistemas de Información

ESTEBAN FEDERICO CANELA

JUAN IGNACIO CANGELOSI

OCTAVIO YAMIL GZAIN

MARIA FLORENCIA MARROCCHI

SOFIA CAROLINA RAPETTI

MANUEL IGNACIO RIOS



Licenciado en Economía

JUAN JESUS GARCIA CURTIT

JOSEFINA RIEKEN



Licenciado en Oceanografía

AZUL SABINA GILABERT



Licenciado en Turismo

ANABELA BELLONE

MARIA LUCIA FERNANDEZ



Profesor en Geografía

ARACELI ALEJANDRA CABEZAS CATALAN

JULIANA ORBEGOZO

NADIA ANTONELA SCHERGER

AGUSTIN HERNAN SEISDEDOS



Profesor en Historia

MARCELO FEDERICO JARQUE

MARTIN JOSE MONALDI

LEANDRO OSVALDO SAUCO



Profesor en Letras

BRENDA MARIEL RIVIERE



Ingeniero Electrónico

LUCIANO ANDRES CARDOZO

JOAQUIN CUCHAN



Técnico Universitario en Emprendimientos Audiovisuales

FABIAN ALEJANDRO FUCCI