Los Mauro Acuña quieren ganarse su propia identidad en el mundo del Midget

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

"Para llevar adelante la nota, voy a tener que poder diferenciarlos de alguna forma. ¿Qué les parece con apodos?”.

Dado el puntapié inicial, y de acuerdo con la propuesta, automáticamente comenzaron las sugerencias, para lo cual no solo contribuyeron los propios protagonistas en cuestión, sino también amigos y familiares presentes en la sede designada: el coqueto muelle del Puerto de Bahía Blanca.

—¿Tienen apodo?, ¿cuál les gustaría?

“El nene”, apuntó uno de los presentes, refiriéndose al más juvenil.

—¿En tu caso?, ¿dejamos Pantera (apodo ganado en la adolescencia)?

—¡Sí, dale!

Resuelta la primera inquietud, Mauro Andrés "La Pantera" Acuña (39) y Mauro Agustín "El Nene" Acuña (18) se expusieron abiertamente ante el grabador, bajo una premisa fundamental: aclarar quién es quién.

En raras oportunidades ocurrió algo semejante en el Midget (ver aparte); encontrar en el ranking dos pilotos con idéntico nombre (más aún, tratándose de un apellido poco convencional).

Por supuesto, la situación se presta a permanentes confusiones y chanzas entre aficionados, periodistas, allegados, mecánicos y hasta en los encargados de la animación con las pantallas, que en más de oportunidad se ven derrotados por la duda .

Por fortuna, ambos lo toman con humor y hasta con cierta naturalidad...

"Todo el tiempo te preguntan cuál sos, pero a mí me divierte. Cuando Maurito corría en Micromidget, la gente que no sabe o no entiende mucho del tema se pensaba que había sido yo. Calculo que a él le habrá pasado algo parecido cuando debuté en Midget en el Invernal 2018", contó La Pantera.

"Mauro debutó un año antes, justo cuando yo dejé de correr en Micromidget y empecé de colaborador. Me acuerdo que todo el mundo que me veía en boxes sin el antiflama me preguntaba '¿Qué hacés así vestido? Dale que ya te toca correr'. Era muy gracioso", destacó El Nene.

Por si algo le faltaba a esta curiosa coincidencia, es que ambos pilotos son vecinos en boxes.

"¡Encima eso! Es fija que siempre pasa uno diciendo 'Mauro' y nos damos vuelta los dos como unos chorlitos. Pero como dije, en mi caso me causa gracia y me lo tomo para la broma. Es una linda nota de color", reconoció Pantera, volante del auto N°126.

"Nunca falta el que viene gritando desde la otra punta para hacernos entrar como unos caballos. Pero como dice Mauro, no nos queda otra que tomarlo con humor", coincidió Maurito.

Los primeros pasos

Otro de los aspectos en común de los Acuña, es que el presente certamen veraniego los encuentra a ambos realizando las primeras armas en la categoría regional más popular del automovilismo.

En tal sentido, y luego de un puñado de programaciones desarrolladas, también coinciden en sensaciones y objetivos.

"Hay que tener paciencia. Los primeros años son para dar la mayor cantidad de vueltas posibles y aprender. Poder andar adelante requiere de mucho y cada viernes me doy cuenta que no es fácil. Todo llega a su tiempo. Con lo que hoy nos costó estar acá, no tenemos apuro ni urgencia en buscar resultados", apuntó Acuña mayor.

"Tuve un Invernal progresivo, yendo de menor a mayor, y ahora en el verano, a pesar de ausentarme en dos fechas, creo que vamos encontrando el camino correcto. Me sentí muy cómodo hasta ahora con la pista de verano, en comparación al circuito de invierno; especialmente a la hora de girar por dentro. Sé que hay mucho para aprender sobre eso, y que a veces por ahí es más traicionero y peligroso jugársela por afuera. Por ahora estoy aprendiendo y manejando, que es lo que más necesito", destacó Maurito.

—¿Qué es lo que más les ha costado hasta ahora?

—Mauro: No me siento capacitado para leer e interpretar la pista. Puedo saber si está húmeda o seca, pero sentir si el auto tracciona o no, todavía me cuesta saberlo. (Julián) "Beco" Suárez (NdR: su chasista) me está dando unos tips para poder entender un poco mejor el circuito y lo que hace el auto. Escuchar a la gente de experiencia es fundamental. No es todo acelerar, hay que calmarse y tratar de pensar.

—Maurito: Por momentos me cuesta estar calmado y largar bien. En sí me considero tranquilo, pero por ahí me gana un poco la desesperación en algunos momentos. Cada cosa que pasa y que hago, trato de adquirirlas como datos y aprendizaje. Por sobre todo me falta girar y sumar vueltas. El medio mecánico es muy bueno, con la atención propia y la ayuda que me dan Luis Jorge y Nicolás Macazaga, y creo que siendo optimista me puede ir bien.

Sumar vueltas

Ni más ni menos que eso, algo totalmente lógico tratándose de primerizos en la materia.

"Ni bien debuté me presionaba mucho con lograr resultados. Considerando el buen medio, pensaba que los resultados iban a llegar rápido. Pero no, esto es un largo proyecto de aprendizaje. Lo principal es pasarla bien, llevarnos el auto sano y aprender", aclaró La Pantera.

"Coincido totalmente. Hay que saber mirar dónde uno está parado. Por ahí me bajo del auto con cara larga si no puedo clasificar a la semifinal, pero tengo que saber que la categoría es muy competitiva, que hasta ahora el auto está entero y que no tuvimos grandes problemas mecánicos. Eso es fundamental, más como está todo hoy", destacó El Nene.

La aventura de los Acuña en el Midget recién empieza. Veremos con el tiempo si, además de apodos, podrán diferenciarse con buenas actuaciones en pista.

“Las chicas me hablan creyendo que soy él”

¡Qué peligro! En la era de las redes sociales, donde todo está tan al alcance del público, la popularidad del Midget se incrementa a pasos agigantados. Sino, baste con observar hasta dónde llegó la confusión por la identidad de los Acuña.

No se pudrió. "Por Facebook me hablaron varias chicas creyendo que soy él, así que, por lo visto, hay varias interesadas en Maurito", contó Pantera. —¿Tu mujer qué dice de eso? —Naaa, no pasa nada. ¿Las ves hoy acá? (risas).

Antecedente. La temporada pasada, apenas duró una fecha la convivencia entre el bahiense Leandro Campos y el tornquistense Leandro Campos, el antecedente de esta curiosidad. El de nuestra ciudad duró una fecha, y eso nos ahorró el trabajo de diferenciarlos más allá.