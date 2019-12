A través de las redes sociales, convocan a hacer un cacerolazo el 18 de diciembre

A través de las redes sociales, muchos usuarios piden hacer un cacerolazo contra el gobierno de Alberto Fernández el próximo miércoles 18 de diciembre.

#18DCacerolazoNacional se impuso en el top 3 de tendencias de Argentina durante este mediodía en Twitter.

"No a las retenciones. No a la doble indemnización. No a los corruptos libres. No a los decretos. #18DTodosAlCongreso #18DCacerolazoNacional", escribió @fem_escobar64.

"#18DCacerolazoNacional Salimos todos los argentinos de bien a parar los atropellos del presidente y su banda", tuiteó @MarceFalappa.

"Día 5: decretos nocturnos, suba de retenciones, nombramientos de familiares, rompieron los sistemas de control de empleados, quieren una emergencia alimentaria con superpoderes. No somos los giles del 2015 y les va a quedar claro #18DCacerolazoNacional", expresó @gian7189.

Por otra parte, otros usuarios usaron el hashtag para opinar en contra de la propuesta.

"A 8 dias de asumir como presidente la autodenominada 'oposición responsable' convocó a un #18DCacerolazoNacional quieren instalar un supuesto caos social. Muchachos, las urnas hablaron y son minoría", afirmó @dalias51.

"#18DCacerolazoNacional ¡Qué básicos resultaron las mentes "pensantes" y democráticas de los globobertos! Si esperaban darle chance a Mauri 4 años más para que siga despilfarrando el país, a 1 sem. salen a protestar. 4 años calladitos, mientras rifaban el país, sigan así y dejen hacer", dijo @FA_3111.

"#18DCacerolazoNacional Alberto ha hablado con todos los sectores. Nombran a CONINAGRO sin saber que ha estado presente cuando se llamó al acuerdo social. Hace 6 meses el Presidente propuso una Argentina para todos. Y es para todos y todas", manifestó @Naninaii. "Aprovecho el espacio para decir que no es estar en contra. Es reivindicar las palabras del Presidente de construir una Argentina de todos y todas", agregó.

¿Vos te sumás al cacerolazo o estás en contra de la propuesta? Contanos en los comentarios.