Javier Rey: "Me lamento haber salido a correr la final con la mentalidad de llegar"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

No siempre todos los flashes se los llevan el triunfador de la noche y los demás ocupantes del podio. Entre las actuaciones sobresalientes, con frecuencia emerge alguna sorpresa o la presencia de algún nombre que rompe los esquemas y capta la atención.

Tal fue el caso del bahiense Javier Rey (25) el pasado viernes, en el marco de la cuarta fecha del Estival de Midget 2019/2020, ocasión en la que protagonizó su mejor noche al derrape en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

Dando un oportuno y certero golpe de timón en la faz mecánica, el ex golero liguista (defendió el arco de La Armonía y Pacífico en varias ocasiones) se transformó en uno de los cuatro máximos aspirantes al éxito, luego de adjudicarse una memorable cuarta semifinal.

“Fue una semana muy especial, se vivió todo distinto y con mucha intensidad. Un resultado así motiva muchísimo a uno y a todo el grupo que está alrededor. Desarmamos y trabajamos en el auto con otras ganas y energías, pero sobre todo con tranquilidad y confianza”, expresó.

El punto de inflexión en su aparición puntera fue el “cambio de equipo” forzado por la falta de resultados y, sobre todo, de potencia en la coqueta unidad negra y amarilla N° 39.

“Laburábamos mucho y estábamos siempre en el mismo lugar, sin avanzar. Había que ir a otro lado, hacer un cambio brusco. Sin saber que iba a pasar, apostamos a eso y la cosa dio resultados automáticamente”, destacó.

¿Dónde encontró respuestas el piloto platinado? En un prestigioso taller de Midget de nuestra ciudad, donde curiosamente se construyó esa unidad hace más de un año y medio, previo al desembarco de Javi en la estructura de Darío Roth.

“Gran parte es mérito de Kevin y Roy Altamirano que me abrieron las puertas de su taller, de mi viejo y los chicos que están conmigo en la semana y que no descansan un segundo para dejar la máquina lista, y de Luciano Boccacci, que me da una mano grande en el motor”, puntualizó.

“Se modificaron medidas, se trabajó en suspensión y en casi todos los detalles. Desde la fecha pasada, el chasis tiene la configuración que se utiliza en el taller de los Altamirano”, agregó Rey, quien al ingresar a boxes tras su épica actuación en la semi, automáticamente recibió las felicitaciones de los hermanos Kevin y Roy.

Sin embargo, no todo fue color de rosas hace una semana. Luego de vencer en serie y semifinal, y de darse el lujo de seleccionar cajón de salida para la prueba concluyente, a Javier Rey le faltó la frutilla del postre...

“Me lamento haber salido a correr la final con la mentalidad de llegar y que ya se había cumplido el objetivo. Guardé demás y me quedé con la duda de qué hubiese sido si me la jugaba. Lamento no haber intentado otra cosa. Así y todo, creo que las chances de repetir están”, cerró Rey, quien con lo hecho en la fecha pasada (fue 11° en la final) ocupa el 17° puesto del certamen.

Rugen los motores para animar la quinta

Con la premisa de siempre, el Campeonato Estival de Midget 2019/2020 desandará esta noche, desde las 20:45, el quinto capítulo de su tira veraniega, organizada por el Club Midgistas del Sur y a celebrarse en el Héctor Evaristo Plano.

Con tres vencedores sobre cuatro fechas, y dado el cambiante escenario viernes tras viernes y el enorme coeficiente de paridad, todo está dado para que un nuevo nombre se sume a la lista que inauguró Esteban Mancini y que continuaron Roy Altamirano y Emiliano Urretabiscaya.

Algunos parecen pedir a gritos el trofeo mayor; entre ellos Leonel Ramos (subió dos veces al podio) y Luciano Vallejos (amén de la exclusión sufrida en la segunda fecha), acompañantes de Urreta en el último paseo triunfal.

El listado es amplio y variable como para catalogar nombres con mayor o menor favoritismo. De hecho, el pasado viernes Urretabiscaya se encontró con la gloria sin ser candidato excluyente al éxito.

Con ese atractivo cóctel de factores, el Midget continuará escribiendo hoy su camino 2019/2020, augurando buen espectáculo y muchas emociones.

**Campeonato: 1) Roy Altamirano, 76 puntos; 2) Leonel Ramos, 61.25; 3) Esteban Mancini, 55; 4) Luciano Franchi, 51; 5) Matías Lastra Meler, 44.25; 6) Luciano Vallejos, 43.25; 7) Luis Vallejos, 41; 8) Fernando Caputo, 38.50; 9) Gabriel Schiebelbein, 37.75; 10) Emiliano Urretabiscaya, 37; 11) Luciano Benedetti, 37 y 12) Rodrigo Perugini, 35.