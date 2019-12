"Este título era importante para que Liniers siga por este camino", señaló el "Turu" Martínez

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Liniers volvió a festejar el domingo un nuevo título a nivel local y hay caras que se repiten en sus últimas vueltas olímpicas y siguen acrecentando su figura en el club de la avenida.

Uno de ellos es Mauro Martínez quien sumó su séptima estrella de la Liga y fue uno de los bastiones en la defensa albinegra a lo largo del certamen.

"Esto no se compara con nada, salir campeón es lo más lindo que hay. Uno trabaja todo el año para esto, hay muchos días que no tenés ganas, a veces no salen las cosas como esperas y tenés que comerte que te cuestionen o que sos esto o aquello... pasan un montón de cosas. Ahora está todo lindo, estamos felices pero ¿cómo no lo vas a disfrutar? tenes que acordarte de todo eso. Del sacrificio, del trabajo y eso es lo que caracteriza a esta equipo. Llevamos 2 años y medio de laburo y es el primero título que consigue este cuerpo técnico y este grupo de jugadores. Por eso es alegría, felicidad y, sobre todo, un alivio bárbaro. Porque se llega a través de una forma, con un funcionamiento, se llega a través de trabajo. No se llega así porque sí y eso tiene un valor recontra agregado para nosotros", señaló el "Turu" tras el triunfo ante Villa Mitre, por 2 a 0, que le dio el torneo Clausura al "Chivo".

Liniers llegó a esta instancia luego de ser el mejor de la fase regular (cedió en la final de los playoffs ante el tricolor) y siendo, dicho por propios y extraños, uno de los equipos que mejor juego desplegó en el último tiempo. Pero desde adentro del plantel eran conscientes de que era importante plasmar esas buenas intenciones en resultados importantes.

"Nosotros sabemos que logramos esa forma de jugar que nos pide Walter (Carrio, el DT), que es mucho más difícil que otras formas de jugar, que también son valederas, y que te pueden llegar a dar resultados. Nosotros elegimos este camino, que es el más largo, el más difícil, pero que tiene esta recompensa. Igual vos podés trabajar, pero la pelota pega en el palo y sale o no ganás el partido que tenés que ganar y eso queda todo en la nada. Por eso era más que importante quedarnos con este título, para que todo siga para adelante, para que Liniers siga por este camino para que la gente entienda que esta es la manera. Ahora vamos por el objetivo más grande, que es el que todos los hinchas de Liniers tenemos, que es salir de la categoría que estamos a nivel Federal", reconoció Mauro.

Pese a un breve paso por Tiro Federal y Huracán, el "Turu" dio otra vuelta olímpica en su club, una más...

"Todas tienen un condimento distinto. En la primera tenía 18 años y hoy voy a cumplir 31 y tengo un rol bastante distinto. Es la presión de que uno se pone un poco mayor y antes del partido pensás todo eso. Te pasa por la cabeza que sos vos el que se tiene que hacer cargo de la situación, que sos vos el que tiene que resolver algunas situaciones que antes no te dabas cuenta y por eso hoy se disfruta el doble. Hoy es alegría, felicidad y, sobre todo, un alivio gigantezco de que podemos ayudar para llevar a estos chicos a que salgan campeón, como en su momento otros me llevaron a mí para que pueda vivir esto", explicó Martínez

Además, también se refirió a una situación muy especial que vivió todo el equipo en la final ante Villa Mitre. El regreso de Federico Nievas tras una grave lesión que lo alejó de las canchas casi 2 años.

"Lo veo a Fede ahí y... lo vi cuando leyó que estaba convocado y casi se larga a llorar. Se lo recontra merece, vos no sabés lo que sufrió, se lo merece más que nadie. Ojalá esto sea el regreso, que no sea solamente una alegría momentánea. Ojalá que vuelva a estar competitivo, porque lo necesitamos un montón. Esta alegría lo tiene que empujar para seguir para adelante como lo viene haciendo. Yo le rompo muchísimo las bolas para que le meta, para que se cuide... a veces le cuesta o reniega pero para eso estamos nosotros que somos los amigos, para ayudarlo. Salió de él también venir a abrazarme y me pone muy contento por él", señaló Mauro, tras abrazarse fraternalmente con Fede en el medio del campo.