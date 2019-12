Una bahiense, salvando vidas en el Mediterráneo

Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

El 2 de septiembre de 2015, la foto del pequeño Aylan Kurdi ahogado en las costas de Turquía hizo que el mundo tomara dimensión del problema migratorio que se vivía en el mar Mediterráneo. No mucho tiempo después, el mundo olvidó.

Pero que no se tenga presente no significa que no suceda: miles de personas siguen muriendo cada año en altamar, en el intento de abandonar el infierno en el que viven y llegar a un paraíso en el que, pese a sus esperanzas, no hay lugar para sus sueños.

Hace pocos días, una bahiense fue protagonista del rescate de 78 personas que navegaban a la deriva en aguas libias y que, de no haber sido por la ayuda del Aita Mari –embarcación del País Vasco dedicada al salvamento--, seguramente habrían muerto en el Mediterráneo como tantos otros.

“Le ganamos a la muerte por un ratito, sacamos 78 vidas del agua, que es super importante, pero ver sus caras de horror fue fuertísimo, nunca había visto algo así. Niños con sus madres, mujeres que venían de ser violadas todas las noches, muchos me felicitan por lo que hicimos pero la verdad es que yo estoy muy triste”, comentó la bahiense Lucrecia Deminge (36).

Para poner en contexto el heroico rescate que hizo la tripulación del Aita Mari, de la cual Lucrecia es la guardavidas, hace falta aclarar algunos puntos: más allá de la crisis migratoria que tuvo su clímax con los millones de sirios que entre 2015 y 2017 abandonaron su país a causa de la guerra, en paralelo siempre tuvo lugar un éxodo masivo de distintos países africanos en ruinas, para cuyos habitantes la única forma de llegar –soñar con llegar--- a Europa es en gomones a través del mar Mediterráneo.

Sumado a esto, y a la odisea que significa para las personas del África subsahariana atravesar el desierto para llegar a las costas del Magreb, es menester explicar que la situación en Libia, país con salida al Mediterráneo, es insostenible. Según cuenta la joven bahiense, el odio por la gente de raza negra, las torturas, asesinatos y violaciones que allí sufren todos los africanos que intentan pasar por ese país, explican las casi nulas chances que los migrantes tienen de sobrevivir a la aventura en el mar.

El llamado, una foto

“Después de estudiar Publicidad, cuando tenía 24 salí con una mochila a recorrer Sudamérica durante dos años. Tenía mucha curiosidad por explorar el continente, siempre me dolieron mucho el mundo y las injusticias sociales, así que esos años estuve mucho en comunidades indígenas, descubriendo otras culturas, porque la verdad es que a mí nunca me faltó nada y a la gente que me rodeaba tampoco, entonces salir de Bahía fue chocarme con una realidad: yo pensaba que tener agua caliente era normal, y me di cuenta de que era un lujo”, analizó Deminge.

Después de esos años, la joven retornó a Bahía Blanca, se recibió de guardavidas y comenzó a repartir sus temporadas de trabajo entre las playas de Monte Hermoso y de Pipa (Brasil).

“Fue estando en Brasil que en 2015 vi la foto del nene sirio Aylan Kurdi y quedé shockeada. Me empecé a empapar en el tema, a preguntar qué estaba pasando, porque yo no tenía ni idea, no llegaban las noticias. Si en Europa esconden la mitad de lo que pasa, imaginate en Sudamérica, no nos enteramos de nada.

“Me puse en marcha, contacté a distintas ONG que estaban dandos sus primeros pasos y pedían guardavidas voluntarios. Yo lo único que sabía hacer era nadar, el requisito era tener papeles y yo, nieta de italianos y un vasco francés, la ciudadanía la tenía. Nunca se me había cruzado irme a Europa, pero cuando vi que gente se moría ahogada dije ‘esto no puede estar pasando, ¿a dónde hay que ir?’”.

Manos limpias y terror en Libia

Desde las costas de los países del norte de África es una constante la salida de embarcaciones de todo tipo, pero siempre lo suficientemente precarias como para encarar la aventura de cruzar el Mediterráneo. Parten desde Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, con España e Italia como principales puertos de desembarco, más allá de cuál termine siendo el país al que van a parar los que logran llegar con vida.

“Es muy duro decirlo, pero Europa no quiere más negros, árabes ni pobres. Y tampoco se quiere ensuciar las manos. Entonces Italia, por ejemplo, financia a Libia –-menos de 500 km separan a un país de otro-- para que se encargue de que los africanos no lleguen a sus costas. Se montó un negocio de todo esto, muy turbio, muy sucio, muy macabro”.

“Los libios odian a los negros, en África se está dando un éxodo masivo, de muchos países, por las guerras civiles, el terrorismo, la pobreza, y la única forma que tienen de llegar al Mediterráneo es pasando por Libia.

Entonces Italia le da a Libia barcos, aviones, armas, plata, todo para que se encargue de que esta gente no llegue a Europa. Los libios en su salsa, secuestran gente, torturan, violan, la retienen en centros de detención totalmente ilegales. No hay una sola mujer de paso a la que no la hayan violado en Libia. No hay una sola noche en que no las violen, cuando tienen suerte es un solo hombre, a veces son veinte”, denunció la joven bahiense.

“Cuando rescatamos a estas 78 personas, entre las que había un solo blanco, que es egipcio, todos se levantaban la ropa y nos mostraban las marcas, heridas, balazos y quemaduras que les habían hecho en Libia. Las mujeres se señalaban la vagina y nos decían que les dolía. No hay uno solo que no te diga que prefería morir ahogado antes que volver a Libia o a su país”.

Campos de concentración modernos

Si la pregunta es qué pasa con los africanos que tras tanto sufrimiento logran llegar a Europa, la respuesta es muy triste. “El que más suerte tiene puede llegar a trabajar de mantero. La realidad es que a la gran mayoría los tienen bajo la alfombra, como a la basura. En Grecia, donde pude visitar uno, hay 80.000 refugiados en lugares que parecen campos de concentración modernos”.

“Están totalmente hacinados, en campos alambrados en zona de montaña para que obviamente no estén cerca de las ciudades ni del turismo, y viven todos en carpas, sin baños, entre la basura y las ratas. El olor que había en ese lugar –-Moria, isla de Lesbos-- es impresionante”.

“No están técnicamente obligados a estar ahí, pero es como si lo estuvieran, porque cuando van a la zona urbana les dan una paliza. Conocí a un chico al que después de cuatro años le dieron los papeles, y pese a eso cada vez que baja a la ciudad la Policía lo detiene y lo hostiga, entonces se resignó”.

“Yo estos días posteriores al rescate –-recién a los 5 días los dejaron desembarcar en Sicilia-- estoy super triste, no puedo volver a dormir en mi cama calentita y hacer como si nada. Es demasiado fuerte lo que vive esta gente, deja la vida para llegar a Europa, y en Europa no los quieren. A los 78 que rescatamos los dejaron bajar en Sicilia porque el País Vasco se comprometió a darles asilo, pero no sé qué pasará con ellos finalmente”.

Bloqueo... al sentido común

“De Brasil me volví a Argentina, hice los papeles lo más rápido que pude y me vine a España. Hago base en Barcelona, pero trabajo la temporada de seis meses en la isla de Mallorca. El primer invierno que estuve acá no me pude embarcar para hacer rescates porque me robaron todo, no me quedó plata ni para los pasajes –-de avión-- y como esto es ad honorem, no podía viajar”.

“Al año siguiente, ya mucho más preparada y habiendo incluso trabajado en tierra en la problemática, pasó que el gobierno español bloqueó el barco. Le denegaron el permiso para salir y quedó parado durante un año en el País Vasco, lugar del que es la ONG que integro”.

Resulta difícil de entender que un gobierno impida a un barco de salvamento, de ayuda humanitaria, salir a navegar para rescatar seres humanos, por lo que Lucrecia explicó el trasfondo de la cuestión.

“Como decía antes, Europa no quiere un solo inmigrante más, pese a que para las cámaras firman acuerdos de acogida y cosas por el estilo. Entonces no solo que no hacen nada por recibirlos o rescatarlos, sino que mucha veces hasta les prohíben a las ONG hacer rescates, algo que va en contra de la primera ley fundamental marítima, de brindar auxilio a aquel que lo necesite”.

“Es tan grave el asunto, que nos acusan a nosotros de traficar personas, de invitar, animar a los africanos a venir a Europa. Como si, porque cada tanto y a veces por casualidad se rescata un bote, no siguiera siendo un suicidio meterse al Mediterráneo 100 personas en un gomón sin motor. Para que te des una idea, el mismo día que pudimos rescatar a estas 78 personas en las aguas libias, nos dieron aviso de otras dos embarcaciones --150 personas-- a la deriva a las que ni nosotros ni nadie llegó a auxiliar”.

La misión

“El Aita Mari zarpó del País Vasco a fines de octubre mintiéndole al gobierno español, única forma de evadir el bloqueo que comenté antes. Dijimos que íbamos a llevar 8 toneladas de ayuda humanitaria a Moria, Grecia –-cosa que efectivamente hicimos--, pero ‘comprometiéndonos’ a no rescatar a nadie en el camino”.

“Algo totalmente insólito, porque por supuesto que si veíamos alguna embarcación en el Mediterráneo la íbamos a rescatar. En navegación te llegan mensajes constantemente avisando que hay botes en tu zona, muchas veces no sabés si son ciertos o si te están poniendo a prueba.

Hay una ONG que hasta tiene un avión, y mediante señas te avisa que la sigas, que en tal dirección hay un gomón o cosas por el estilo. La verdad que es muy arriesgado manejarse así, el capitán, que pasó a ser mi ídolo, se juega el pellejo, el patrimonio y la carrera, pero desde el primer día dijo que íbamos por todo”.

“Después de Grecia, donde yo me acoplé al resto de la tripulación, nos dirigimos directamente a la zona SAR –-Search and Rescue, búsqueda y rescate en español--, que es donde se produce la mayor cantidad de naufragios, entre las aguas de Libia, Malta e Italia.

La patera –-así se les dice en general a todas estas embarcaciones precarias de inmigrantes-- que rescatamos nosotros la vimos de casualidad, porque en realidad íbamos a otro objetivo. El rescate en sí no es complicado, tenemos una lancha más rápida en la que fuimos trayendo al barco de a diez personas. El tema fueron los días siguientes, esquivando tormentas, con la gente empapada, con cuadros de hipotermia, muy debilitada, amontonada. Igualmente entre tantas cosas negativas, el capitán del barco me decía... ‘esta gente está en un crucero, acá les sonríen, los abrazan, pueden dormir sin que nadie les venga a dar una paliza, pegarles un tiro o violarlos’”.

“Al día siguiente del rescate acudimos en la lancha a otro llamado –-no queda claro quién da aviso de las embarcaciones a la deriva, es parte del secretismo necesario de las ONG--, siempre en aguas libias, y pasé el mayor miedo de mi toda mi vida”.

“Cuando estábamos acercándonos a las coordenadas donde supuestamente había un bote, nos dimos cuenta de que lo que creíamos que era ese bote en realidad era una patrulla libia, que nos empezó a perseguir. Dimos la vuelta y salimos volando para nuestro barco. Ellos nos alcanzaron, dieron una vuelta alrededor del Aita Mari en clara señal intimidatoria y empezaron a llegar amenazas al celular del barco. No mostraron armas esta vez, pero fue muy intimidante. Se sabe las cosas de las que son capaces. Los 78 rescatados temblaban en ese momento, pero nosotros les hicimos entender que estaban seguros, que ya nada les iba a pasar”.

Descansar y volver a la lucha

Entre tanta informalidad migratoria y el ocultamiento por parte de los gobiernos europeos, es difícil calcular las muertes reales de cada año en el Mediterráneo. En los hechos, la cuenta la llevan las ONG.

Para meterlos en un gomón, a veces sin motor, los libios le piden a cada emigrante cifras que pueden rondar los mil euros. Las provisiones y el equipamiento que les entregan son menos que rudimentarios. “Les dan unas botellas de agua, pan y les dicen que sigan a la luna”.

“Tengo muchas emociones por gestionar, estuve durmiendo con pastillas desde el rescate, pasé todas las noches con palpitaciones. Ahora es el turno de descansar unas semanas, veré si puedo compaginar la vida del voluntario con mi trabajo, pero de alguna manera voy a seguir involucrada, porque yo tranquila no duermo más”.

“El Mediterráneo nos sacude a nosotros que vamos en un barco apto, intentar cruzarlo en una patera es dirigirse a una muerte segura, tan simple como eso”.