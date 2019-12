Corvatta: “Nos vamos satisfechos porque hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”

Transitando sus últimos días como intendente del partido de Saavedra, y completando el segundo mandato consecutivo que se inició en 2011 y tras un extenso período como senador bonaerense desde 1987 hasta 2003, Hugo Corvatta reflexiona que ser jefe comunal de su distrito fue una buena experiencia.

“Para mí no es ninguna carga la intendencia; todo lo contrario. Me resulta tremendamente agradable, que yo no creí que iba a ser tan agradable la función. Había jurado, sobre la biblia, que nunca iba a ser intendente y lo tuve que ser por circunstancias políticas”, dijo, aunque reconoció: “Es difícil por el contacto diario que se tiene con el vecino en un distrito como el nuestro, que es bueno que ocurra, pero también desgastante”.

Corvatta dijo que tiene un buen diálogo con Gustavo Notararigo, quien será su sucesor en el sillón de Rodez 99, y opinó: “Lo que le va a resultar muy difícil es mantener el primer lugar en la provincia de Buenos Aires con los sueldos de los municipales. Es algo que pasa por la gestión, y la gestión no es algo innato, es algo que se adquiere con experiencia y hay que tener los contactos políticos”.

Monumento a Clemente Cabanettes y, de fondo, el Templo Parroquial, en una postal típica de la avenida Casey.

Asimismo, Corvatta remarcó la “importancia de poder mantener el nivel de coparticipación que nosotros logramos, que es elevadísimo para un distrito de nuestra magnitud, que es todo gestión política”.

Respecto de los hospitales, Corvatta dijo que son muy pocos los que tienen hospitales municipales que representan el mayor gasto del municipio.

“Nosotros tenemos un hospital importante, que lo hemos llevado a un nivel muy importante. Hay dos hospitales nivel 8 en la provincia de Buenos Aires, Malvinas Argentinas y Saavedra. Hay que tratar de mantener eso”, dijo.

Corvatta es optimista en cuanto a que la nueva gestión lo pueda sostener. “Y si necesitan una mano se las voy a dar. Voy a seguir viviendo en mi distrito, con mi familia. No estoy en la etapa de perjudicar a un gobernante local para poder acceder yo posteriormente”, aclaró.

Sede comunal de Saavedra, en Pigüé.

En cuanto a la relación con los agentes municipales, y particularmente con el gremio que los representa, señaló: “Es cuestión de no cortar el diálogo. El problema surge cuando el diálogo se corta del otro lado. Actualmente, los municipales están en una medida de fuerza. No es paro, sino quite de colaboración. Me pidieron un aumento de sueldo en esta semana, y los códigos y la ética no hay que perderlos; no voy a aumentar un 40 % como me hicieron a mí pocos meses antes de asumir. Eso no me parece ético, por lo que el próximo aumento salarial, que indefectiblemente se va a tener que dar, está en manos del próximo intendente”, admitió Corvatta.

“Creo que si se tomara una medida de fuerza hacia nosotros, hacia nuestra gestión, sería ingrato, pero son las reglas del juego. Hemos cumplido largamente con todo lo que prometimos para poder pagar el sueldo que se paga, porque creemos que corresponde y se lo merecen, pero hoy la situación es muy difícil”, aseguró.

“Entiendo que hay sectores de los municipales que no llegan a fin de mes, seguramente, porque tienen compromisos, porque tienen un nivel de vida que pudieron lograr gracias a Dios en su momento y que ahora no lo pueden mantener, pero el grueso de la población está así. De todos modos, creo que van a llegar a un acuerdo”, sostuvo.

“En general, nosotros nos vamos satisfechos porque hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Nos faltan cosas, políticas que teníamos planeadas y no pudimos llegar a ellas. No hemos tenido suerte en algunos aspectos, fundamentalmente en el tema viviendas, no porque no lo hayamos intentado, sino que las políticas provinciales y nacionales no apuntaban en esta instancia a las viviendas. Acaso sea en la próxima gestión”, afirmó. (Agencia Pigüé).