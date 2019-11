El “Topo” Sabatini enterró a Tiro Federal en el último minuto

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“No lo dejen solo, no lo dejen solo, no lo dejen solo”...

Más de un hincha de Tiro Federal lo suplicó desde la tribuna, cuando se jugaban los últimos minutos y el conjunto aurivioleta corría por inercia detrás de un Sporting que terminaba más entero y que estaba súper conforme con el 0-0.

Pero... Sí, pero... Una frase del fútbol reza: “los goleadores son así, aparecen cuando menos lo imaginás”. A los 45 minutos del segundo tiempo, con el partido “planchado”, cuando la pelota había dejado de llegar a las áreas, Gabi Romero corrió a lo “Forrest Gump”, se filtró por el eje central del campo en busca de un balón largo y, al quedar mano a mano con Bruno Arias, sacó un remate que el arquero pudo desviar hacia un costado. ¿Y hacía donde fue la redonda? A morir mansamente a los pies del “asesino” del gol, Mauro Sabatini, quien la empujó a la red para marcar su tanto Nº 27 en este Oficial liguista 2019.

El “Topo” es un cazador de oportunidades, ese artillero letal que no necesita saber si la presa está cerca o lejos, si hay olor a sangre o no; él sabe que siempre debe estar en el lugar indicado aún sabiendo que no había sido una tarde personal y grupal de situaciones propicias frente a la valla adversaria.

El primer tiempo fue todo de Tiro. Saltando líneas, volcando la bocha a los espacios, sacando diferencias con los cambios de ritmo y las perforaciones que hicieron Santivañez y Di Santoro en base a velocidad y potencia, lastimó a un elenco puntaltense que trató de cuidarse con el esférico en su poder y que por estar distraído le cobraron cinco posiciones adelantadas en 25 minutos.

Rodolfo “Fito” Cuello, quien volvió a estar al frente del rojinegro como DT después de dos encuentros (por una enfermedad), entendió que la pasividad de su equipo podía ser peligrosa y metió dos cambios en el descanso: Lenardo Ruiz por Rodrigo González y Berra por Luis Acosta.

Siguió con el 4-1-3-2, pero con Berra rompiendo juego por el carril derecho, Linares de media punta y obligando a Otero y Castellano, los volantes centrales, a pisar más seguido esa zona de tres cuartos que la visita había desconocido en toda la etapa inicial.

Sporting mejoró, aunque no tuvo el filo de otras veces para rebanar al oponente y sus avances carecieron de sustento y peligrosidad.

El dueño de casa, de contra, preocupó hasta que Santivañez se cansó.

Entonces el cotejo se tornó monótono, cayó en un pozo y el 0-0 pareció irreversible.

¿Todo definido? Nooo... Está Sabatini en cancha, y el “Topo” le hizo un agujero a Tiro en el momento menos pensado. Y sí, “no lo dejen solo” pedían desde afuera...

¿Quién dijo “yeta”?

Tiro Federal volvió a perder después de 13 encuentros. Su última caída había sido el 9 de junio pasado, por la fecha 13 (más yeta imposible) del Apertura, 2-3 frente a Huracán en el bulevar. Dejó atrás 10 victorias y 3 empates.

El arbitraje

Walter Martínez dirigió sin problemas y sin pelémicas. Su único error no fue amonestar a Mathias Alvarez apenas iniciado el cotejo, por una fuerte infracción contra Sabatini en la mitad de la cancha. El colegiado aplicó correctamente la ley de la ventaja y después apercibió verbalmente al “4” tirense, que mereció largamente la amarilla.

La síntesis

Tiro 0 (4-1-3-2)

B. Arias 6

Alvarez 4

Mancinelli 6

S. Fernández 5

Esperón 6

M. Gil 6

S. López 5

Damiani (c) 5

Llanos 6

SANTIVAÑEZ 7

Di Santoro 6

DT: E. Ortiz

Sporting 1 (4-3-1-2)

Herrera 6

R. González 4

Fochesatto (c) 5

Walker 5

Rivarola 5

López 5

Castellano 6

Otero 5

Linares 5

Sabatini 6

Acosta 5

DT: R. Cuello

PT. No hubo goles.

ST. Gol de Sabatini (S), a los 45m.

Cambios. 62m. Jaime (5) por M. Alvarez, 71m. L. Goroso (5) por Di Santoro y 85m. N. Pucci por Santivañez, en Tiro; 45m. Ruiz (6) por R. González y Berra (6) por L. Acosta y 80m. G. Romero por Otero, en Sporting.

Amonestados. S. Fernández (61m.), Damiani (64m.) y Jaime (69m.), en Tiro; R. González (38m.) y Linares (44m.), en Sporting.

Arbitro. Walter Martínez (7,5).

Cancha. Tiro (7,5).