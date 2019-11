La FIFA le aplicó un duro golpe al bolsillo de Independiente

La FIFA condenó hoy a Independiente a pagar casi dos millones de dólares al América de México por una deuda por el pase de Silvio Romero.

Según el fallo, la Comisión del Estatuto del Jugador del ente que rige los destinos del fútbol a nivel mundial hizo lugar a la demanda de Las Águilas de "manera parcial".

Con este escenario, el rojo deberá abonar 1.203.889,24 dólares más el 10% de intereses anuales aplicables a partir de septiembre del año pasado.

Además, Independiente fue condenado a pagar una penalidad de 637.500 dólares, lo que da un total de 1.841.389 de la moneda estadounidense.

Fuentes dirigenciales anticiparon que la decisión de la FIFA será apelada ante el Tribunal Arbitral del Deporte, por lo que la resolución quedará firme recién una vez que se expida el TAS. América vendió a Romero a los argentinos a cambio de 4,2 millones de dólares por el 70% del pase, pero como el pago no se cumplió en su totalidad, decidió demandar a Independiente.

El enojo de Silva

El uruguayo Gastón Silva, en línea con lo que había declarado el capitán Martín Campaña hace unos partidos, se quejó también de los fallos arbitrales que, entiende, perjudican a Independiente.

"No me voy a poner a discutir con los árbitros, pero creo que errores hay y no debería haber errores tan claros como los que hubo", dijo.

Silva agregó que el plantel "está dolido" por esos fallos y manifestó: "Cuando te perjudican así te duele. Son cosas que podrían pasar, desde ya, pero están pasando muy seguido y nos duele a todos". (NA y La Nueva.).

Por último, respaldó la posible llegada de Diego Forlán como cabeza de la secretaría técnica: "Le serviría mucho al club, estamos de acuerdo con que puedan juntarse. Nos va a sumar muchísimo a nosotros como jugadores y a la dirigencia también a la hora de pensar en las incorporaciones y entrenadores".