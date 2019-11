Sur '7 femenino quiere dar la nota en el Seven de la República

El combinado mayor (de azul y blanco) junto al juvenil, el día de la clasificación al Seven de la República. Fotos: Pablo Presti y Archivo La Nueva.

El seleccionado femenino de seven de la Unión de Rugby del Sur se presentará hoy en Paraná, donde afrontará la cuarta edición del Seven de la República.

El equipo dirigido por Carlos Burgos y Ariel Conti debutará 10.20 frente al local Entre Ríos, por la la zona 2. La segunda presentación será contra Austral, desde las 17.40.

El certamen se desarrollará en el club Paraná Rowing, donde Sur '7 presentará un plantel integrado por Martina Aguilar, Eugenia Botelli, Victoria Cánepa, Isabella Gaspar, Mariany Izarza, Carla Lanzarote, Rosmary Luján, Aixa Pampin, Juliana Santini, Fanny Szavaga, Eliana Teófilo y Sofía Urriza.

El campeón defensor es Tucumán.

La URS había logrado su boleto a este torneo en el clasificatorio jugado en septiembre pasado en Mar del Plata, donde ganó los 3 encuentros que jugó.

Por otra parte, fue confirmado el representativo masculino de Sur para el mismo torneo: Cristian Abarca, Cristian Torresi, Bruno Maida, Sebastián Barrera, Martín Tealdi, Mariano García, Federico Llanos, Juan Ignacio Correa, Martin Souville, Bautista Fornetti, Ignacio Ficcadenti e Ignacio Payero

Seven de Suárez

Entre hoy y mañana se jugará la edición 21 del torneo José Durañona que organiza Coronel Suárez RC, última etapa del circuito oficial de la URS.

Se espera la participación de 18 equipos, entre ellos los del ámbito de la Unión de Rugby del Sur (obligatorio para aquellos clubes que participan en el Regional Pampeano) más Los Cardos, Los Tilos, Villa 31 y un combinado de jugadores de Manuel Belgrano y Belgrano Athletic.

En este caso no participará el seleccionado de la URS ni sus jugadores en sus clubes correspondientes. El staff técnico determinó no exceder al plantel en la carga física, pensando en el Seven de la República el fin de semana venidero.

Hoy la jornada clasificatoria comenzará a las 14.30, en un torneo en el que Champagnat fue el último campeón y en el que Argentino es el equipo de la URS que más veces ganó ese torneo (6).

Intercentros

Este domingo se jugará el último encuentro del año para los seleccionados del Centro de Desarrollo de la URS.

Los equipos de M16 y M17 afrontarán amistosos contra sus pares de la URBA.