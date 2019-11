Visita del embajador de España en Punta Alta

El embajador de España, Francisco Javier Sandomingo Núñez, estuvo de visita en la Asociación Española de Socorros Mutuos en Punta Alta, y dijo que en los últimos cuatro años tuvieron largos periodos de gobierno en funciones, pero no quiere decir que no se puedan gestionar programas de intercambio y fomento entre ambos países.

“Sí es verdad que contamos con un presupuesto que data de hace tres años. Las casas han cambiado mucho desde entonces. El ciclo económico ha cambiado en España. Lo que se ve venir no es mejor que lo que teníamos y habrá que adoptar medidas. Evidentemente en el momento en que haya un nuevo presupuesto, no tengo dudas de que esas cifras se actualizarán. No volveremos a la actividad normal porque nunca la hemos abandonado, pero si a una tarea un poco más fortalecida”, indicó.

Sobre la recuperación de la sala teatral de la entidad que nuclea a los españoles en Punta Alta, el diplomático se mostró sorprendido y gustoso de una obra de tal magnitud.

“Considerando las limitaciones, me parece casi increíble que se haya asumido la tarea. En realidad, entiendo que su presidenta inició este emprendimiento por un gran compromiso ante lo que significa España y como recuerdo a sus padres que también estuvieron vinculados a la asociación. La idea es que las instituciones se mantengan en el tiempo y además recuperen el vigor y el brillo que antes tuvieron. Y creo que si esa era la intención se está logrando. No vengo con recursos pero sí con un mensaje de ánimo”, agregó.

En nuestro medio no se recibía la visita de un embajador desde el año 1947, según consta en los libros de actas de la institución.