Video: con un doblete de Lautaro, Inter consiguió un valioso triunfo pensando en el pase a octavos de final

Con Lautaro Martínez como figura, Inter (Italia) derrotó esta tarde 3-1 a Slavia Praga (República Checa), como visitante, por la quinta fecha del Grupo F de la UEFA Champions League 2019/20.

El delantero bahiense contribuyó con dos goles (marcó a los 19 y 88 minutos de juego) para que el equipo de Milán consiga una victoria fundamental pensando en la clasificación a los octavos de final.

Slavia Prague 0-1 Inter (Lautaro Martinez) - Brilliant work from Lukaku to set up Lautaro and what a finish - pic.twitter.com/b2fJYvftc0