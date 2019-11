Otro ex técnico de Olimpo suena para reemplazar a Mario Sciacqua en Patronato

Omar De Felippe, quien dirigió a Olimpo desde 2009 hasta 2011, es el elegido para convertirse en el nuevo entrenador de Patronato de Paraná, cuyo banco quedó vacío después de la renuncia de Mario Sciacqua.

El "Patrón", ubicado en el puesto 22 sobre 24 de la tabla de promedios, no gana desde la quinta fecha ante Independiente, lapso en el que acumuló seis derrotas y tres empates.

Ya existen conversaciones con el representante de De Felippe, Sergio Greco, para tratar de llegar a un acuerdo económico y que se convierta en el nuevo DT.

En la Superliga pasada, Sciacqua logró salvar al conjunto paranaense del descenso, tras tomar las riendas del plantel en septiembre de 2018.

"Mi decisión es no continuar, me voy con todo el dolor porque siempre me sentí valorado", afirmó Sciacqua.

El entrenador santafesino es el noveno en dejar su cargo en el transcurso del torneo luego de Lucas Bernardi y Javier Patalano (Godoy Cruz), Hernán Crespo (Banfield), Darío Ortiz (Gimnasia), Juan Pablo Vojvoda (Huracán), Gustavo Álvarez (Aldosivi), Sebastián Beccacece (Independiente) y Juan Antonio Pizzi (San Lorenzo).

El próximo partido de Patronato será el domingo ante San Lorenzo como visitante, por la decimoquinta fecha de la Superliga, y todo indica que el equipo será dirigido de manera interina por Martín De León y Ariel Giacinti.

De Felippe, de amplia experiencia, no dirige desde hace un año, cuando tuvo que dejar el banco de Newell's Old Boys por malos resultados.

Histórico ayudante de campo de Julio César Falcioni, condujo a Olimpo, Quilmes e Independiente, a los cuales ascendió a primera división, al tiempo que también estuvo en Emelec de Ecuador y Vélez.