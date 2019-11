Santiago Torre, finalista: "Ahora llegan los dos mejores y no hay favoritos"

Por Mauro Giovannini

Con mucha más autoridad que en los partidos anteriores, Liniers derrotó a Estudiantes y se clasificó finalista el torneo local de básquetbol de primera división.

El chivo se impuso en el Osvaldo Casanova por 89 a 77 y cerró las semifinales 3-1 tras haber cedido el pasado miércoles como local.

En ese sentido, desde el próximo domingo en el Sagasti (la ABB modificó las fechas para evitar coincidir con Segunda), se verá las caras con Napostá, el actual campeón, en una serie al estilo NBA: al mejor de siete encuentros.

"El otro día jugamos muy por debajo de nuestro nivel, erramos muchos tiros libres, le dimos segundas chances... ajustando esas cosas íbamos a tener más posibilidades. Lo hicimos y estamos en la final", señaló Santiago Torre, base del Liniers.

La visita arrancó con todo, concentrado y efectivo. Así, lanzando 6-7 t2 logró escapar 9-18 en 5m29 de acción.

El Chivo tuvo una notable tarea ofensiva en el 1C, racha que se extendió hasta la mitad del 2C cuando, acompañado por un pobre porcentaje de cancha del albo (1-8 en los primeros 3m30 del cuarto), alcanzó a sacar 20 de luz (20-40).

La máxima del tramo llegó a ser de 23 en dos ocasiones: 22-45, con triple de Diomedi, y 28-51, con libre de Chaves, rumbo al descanso largo.

"Toda la serie fue así, pero en los partidos anteriores no supimos aprovechar las ventajas. Ellos proponen más vértigo que nosotros y caímos en ese juego. Hoy (por anoche), nos propusimos bajar el ritmo y, dentro de todo, lo cerramos bastante cómodo", añadió el ex Alem.

El complemento fue mucho más entretenido que el primer tiempo, en gran parte, porque el albo no bajó nunca los brazos, dejando la piel para intentar achicar el margen.

Esa actitud, sumada a una mejor labor de Aníbal Buzzo (8 puntos tirando para 9, 7 asistencias, 3 recuperos y una tapa en el segundo tiempo) y el desgaste de Gonzalo Martínez (jugó lo 40m) le permitió al local sentirse vivo más allá de la desventaja.

Hasta que entrado el 4C, el equipo de Romerniszyn arrimó a 11 tantos (57-68) y con 5m16 la diferencia fue de 10 unidades (65-75), la menor desde el primer cuarto.

Allí, Liniers puso a prueba su jerarquía y se sacó un aprobado.

Diomedi, Torre y Banegas se las ingeniaron para anotar hasta que una jugada terminó de inclinar la balanza para la visita.

A 2m21 (73-83), Buzzo intentó recuperar la bola y cometió su quinta falta. Estuvo a centímetros de hacerse de la posesión e ir rumbo a la bandeja solitaria, pero le cometió infracción a Chaves y el partido comenzó a cerrarse.

"El primer día que nos juntamos a entrenar nos propusimos jugar la final. Ahora llegan los dos mejores y no hay favoritos. El último partido de la fase regular (Napostá) fue superior y nos ganó. Es una final larga y vamos a terminar conociendo todos los detalles", añadió el base.

"Esperemos no llegar a siete partidos porque si no vamos a estar con el vitel toné y el champagne en la mano ja, ja, ja... No estamos acostumbrados a jugar así, pero es cuestión de arrancar y jugar", completó Torre.

Esta es la síntesis

Estudiantes (77): Nicolás Sánchez 9, Gonzalo Martínez 18, Nehuen Beron 14, Aníbal Buzzo 19, Lucas Ruíz 0 (FI); Valentín Duvanced 12, Agustín Amore 0 y Matías Couselo 5. DT: Walter Romerniszyn.

Liniers (89): Santiago Torre 13, Matías Chaves 9, Agustín Dottori 21, Joaquín Larrandart 9, Hérman Banegas 18 (FI); Gastón Diomedi 14, Martín Ríos Lodoli 3 y Julián Marinsalta 2. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Estudiantes, 17-30; 28-51 y 50-68.

Tiros libres: Estudiantes, 17-23 y Liniers, 18-20.

Cinco faltas: Buzzo (E).

Árbitros: Sebastián Giannino, Nicolás Larrasolo y Eduardo Ferreyra.

Estadio: Osvaldo Casanova.

Serie: Liniers, 3-1.