"Vamos a pelear hasta el final sabiendo que ellos tienen la responsabilidad"

Por Mauro Giovannini

Con mucha personalidad, templanza y pasajes de buen básquetbol, Estudiantes le ganó a Liniers por 83 a 79 y descontó (1-2) en las semifinales de primera división.

En ese sentido, el próximo lunes en el Osvaldo Casanova irá el cuarto juego de la serie, pactada al mejor de cinco encuentros.

Para el Chivo significó su tercera derrota en el año (cayó con Bahiense y con Napostá), aunque la primera en el Hernán Sagasti.

"Yo se que de afuera se ve como que esta victoria es un premio para nosotros, pero acá hay que ganar tres partidos, no es ganar dos y se termina la serie. Nos quedaban tres oportunidades. Obviamente, no podíamos fallar; pero nosotros no nos vimos nunca afuera de la serie. Ahora ellos tienen que ir a cerrar la serie a cancha nuestra", señaló Gonzalo Martínez, escolta del albo.

Apenas durante el 1C el dueño de casa se sintió pleno, con ventaja en el marcador y en el juego.

Un par de pelotas colgadas a Banegas (9 puntos en el 1C) le bastaron a Liniers para liderar, escapando 22-14.

Sin embargo, Estudiantes fue en curva ascendente y ya en el 2C emparejó el trámite.

Primero se hizo fuerte en su pintura y luego aplicó un 12-0 con pasaje efectivo de Amore para pasar al frente: 34-39 a 1m28 del descanso largo.

"Creo que los estamos incomodando mucho, que la serie no está quedando como ellos quieren. Los tres partidos hicimos más el juego nuestro que el de ellos y hoy (por anoche) se nos dio la victoria. La serie está abierta y tienen que ir a cancha nuestra si quieren cerrarlo", añadió el tirador.

Salir -6 al 3C le significaba al elenco de Mauricio Vago una prueba de fuego.

En el amanecer pareció superarla con creces, ya que Matías Chaves regresó encendido de los vestuarios y con 11 puntos en fila (3-3 t3 y 1-1 t2) le devolvió a Liniers el liderazgo (53-49).

Aunque Estudiantes sobrevivió con chispazos de Buzzo y nuevamente se colocó al frente en el arranque del 4C, cuando Chaves cometió su cuarta personal (en ataque) y debió salir a descansar y Amore conectó su segundo triple.

"En todos los partidos nos han sacado 20 puntos y los hemos levantado. Matías (Chaves) es un jugador a tener en cuenta como los ocho mayores que juegan siempre. Nosotros siempre mantenemos la calma, eso es lo que tenemos. Sabemos a qué jugamos, estando 20 abajo o 10 puntos arriba como ahora. Tenemos muchas cosas a corregir para forzar un quinto. Nosotros nos sentimos en serie, por ahí de afuera se ve otra cosa pero nosotros nos sentimos adentro", contó Martínez.

En lo sucesivo se jugó al ritmo de la visita.

Nicolás Sánchez manejó los hilos, Buzzo y Gonzalo Martínez asumieron la responsabilidad y una jugada puntual terminó de inclinar la balanza para el lado visitante.

En la lucha por capturar el rebote ofensivo, Schernenco entendió que Banegas cometió falta: fue su quinta, por lo que debió abandonar el partido. Más aún, la protesta de Vago le valió una técnica, por lo que Estudiantes aprovechó para sacar 9 unidades (68-77) entrando a los últimos tres minutos.

"Vamos a pelear hasta el final sabiendo que ellos tienen la responsabilidad de jugar la final. Nosotros vamos a dar la pelea que podamos y hoy (por ayer) nos dimos eso que merecíamos de forzar ese cuarto en cancha nuestra. Vamos a ver si podemos volver al quinto acá", completó Martínez.

Esta es la síntesis

Liniers (79): Santiago Torre 7, Matías Chaves 26, Agustín Dottori 14, Joaquín Larrandat 10, Hérman Banegas 13 (FI); Gastón Diomedi 3, Martín Ríos Lodoli 6 y Julián Marinsalta 0. DT: Mauricio Vago.

Estudiantes (83): Nicolás Sánchez 11, Gonzalo Martínez 18, Nehuen Beron 14, Aníbal Buzzo 10, Lucas Ruiz 4 (FI); Valentín Duvanced 14, Matías Couselo 0, Agustín Amore 10 y Mateo Fernández 2. DT: Walter Romerniszyn.

Cuartos: Liniers, 24-19; 37-43 y 58-61.

Tiros libres: Liniers, 17-26 y Estudiantes, 17-21.

Cinco faltas: Banegas y Dottori (L).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Horacio Sedán y Néstor Schernenco.

Estadio: Hernán Sagasti.

Serie: Liniers, 2-1.